İstanbul'un önceliği deprem ve ulaşım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçime 2 gün kala mesaisini İstanbul’a ayırdı. Sultanbeyli ve Sancaktepe’te mitingler yapan Erdoğan, İstanbul'un önceliğinin deprem olduğunu söyledi. İlk olarak Sultanbeyli’de 40 bin kişiye seslenen Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi, devraldıkları yatırımları bile sürdürememişlerdir.”





YA TATİLDE YA BALIKTA!

“Büyükşehir belediyesinden ne diyor, ‘Tam ileri.’ Ne tam ileri ya, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi bir defa hiçbir zaman kalkıp da sahiplenmedin ki. Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta...”





YARI ZAMANLI MESAİYLE OLMAZ

“Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz ya İstanbul'a aşkla, tutkuyla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, atlama taşı, basamağı, oyuncağı, finans kaynağı haline getirilemez.”





BİRİNCİ ÖNCELİK DEPREMDİR

İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyeceklerini, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanlarının el vermeyeceğini dile getiren Erdoğan, “Bunun için ‘Yeniden İstanbul’ diyoruz. ‘Sadece İstanbul’ diyoruz” diye seslendi. İstanbul'un beklentisi ve ihtiyacının çok olduğunu ama bazı hayati öncelikleri olduğunu da anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Hayır.”





KAYNAKLAR BAVUL BAVUL DOLAR OLDU

“Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul, ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro ve bunlar bir yere götürülüyor. Peki nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta. Bu DEM'i biliyorsunuz değil mi? Bizim Rize'nin çay demi değil, kazanma değil, kaybettirme hırsıyla hareket edenleri yemlemekte harcanıyor. Sanki İstanbul böyle bir tehditle karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle bu tehlike ortadan kalkmıyor. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini inşallah dönüştüreceğiz. Tam bir seferberlik anlayışıyla 650 bin konutun dönüşümünü inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacaktır.”





Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

İstanbul'un ikinci gündeminin trafik olduğuna değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Öyle bir belediye başkanı ki şurada, Sancaktepe'de metro ile ilgili açılış yaptık. Orayı toprakla doldurdu. İstanbul sizin bu zevkinizi çekmeye layık mı? İstanbul bir çile şehri haline geldi. Bizim dönemimizde başlayan diğer birçok proje gibi metro hattını da ellerine, yüzlerine ne yazık ki bulaştırdılar, beceriksizliklerinden."





Kirlik pazarlıklar bu şehri kirletti

İstanbul'dan uzak tutulması gerekenler olduğunu vurgulayan Erdoğan, yönetimi üzerinde yapılacak her türlü kirli pazarlığın bu şehri kirlettiğini söyledi. İstanbul'u kirli pazarlıklardan uzak tutmak gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir. Her semtini sevmeye bir ömür vakfedilen İstanbul'u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir. İstanbul'a bu kötülüğü yapmamak gerekir” dedi.





Bu iş, beceri ve kabiliyet işi

İstanbul'un bir başka gündeminin de, engellisiyle, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla, yoksuluyla bu şehrin dezavantajlı kesimlerinin sahipsiz kalması olduğunu dile getirdi. “Biz Murat Kurum kardeşimle merkezi idarede yaptığımız gibi, büyükşehirde de kimsesizlerin kimsesi olacak bir yönetim anlayışını hakim kılacağız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu sonradan hani ortaya çıkanlar falan var, biliyorsunuz. Bunlara asla yüz vermiyoruz değil mi? Çünkü bu iş beceri işidir, bu iş kabiliyet işidir. Biz Murat Kurum'u bir kenardan bulup da getirmedik.”





Bir 5 yıl daha kaybedemeyiz

Sancaktepe mitinginde de 25 bin kişiye seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Göreve gelince vaatlerini unutacak değil verdiği sözü yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. Bir tarafta eserleriyle konuşanlar var. Diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstüne taş koymayanlar var. Bir dürüst siyasetin temsilcileri var. Diğer tarafta kaynağı karanlık, deste deste dolarlar avrolarla para kulesi üretenler var. Kibrini, egosunu, servetini büyütenler var. Karşımızdaki tablo bu kadar keskin bu kadar nettir. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetme lüksünün olmadığını görüyoruz.”





Sandıkta her bir oya sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği mitinglerin ardından akşam da iftarda Sandık Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Burada davetlilere seslenen Erdoğan, pazar günü sandıklara sahip çıkın çağrısı yaptı. Erdoğan "Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok ama bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz. Tüm süreç bitene kadar bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



