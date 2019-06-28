İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

Adalet Bakanı William Barr ile bir araya gelen Bakan Gül, Hakan Çiçek’in elebaşı Fetullah Gülen’le irtibatının belge- sini teslim etti.

Gül, 15 Temmuz darbe girişimini elebaşı Gülen'in yönettiğini ortaya koyan en somut delillerden bazılarını Şubat 2019'da göreve gelen ABD'li mevkidaşına elden teslim etti. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten mahrem imamlar ile Gülen arasındaki hem 15 Temmuz öncesi bağlantısını ortaya koyan çok önemli delillere ulaşılmıştı.

CEBİNİ AKTİVE ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip, mahrem imam Hakan Çiçek'in telefonunu ilk kez, ABD'de bulunduğu 7 Mart 2016’da Gülen'ün yaşadığı ve örgütün merkezi olarak kullanılan Pensilvanya'daki çiftlikte aktive ettiğini ortaya çıkardı. Özel ekip Çiçek ile Pensilvanya'nın 15 Temmuz gecesi irtibatta olduğunu kanıtlayan delillere ulaştı.

BU KEZ ADIM ATACAK MI?

ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında, FBI'ın 4 temsilcisi ve savcıdan oluşan 5 kişilik heyet, FETÖ'yle ilgili bilgi almak için Ocak 2019'da Ankara'ya gelmişti. FETÖ ve darbe soruşturmaları konusunda bilgilendirilen heyete, Hakan Çiçek'e ait telefon kayıtları da sunulmuştu. ABD'nin, Gül'ün temaslarının ardından nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

O gece Gülen’in çiftliğindeydi

Bakan Gül'ün, Barr'a teslim ettiği belgelerin arasında, Hakan Çiçek'in elebaşının çiftliğinde olduğunu ortaya koyan telefona ait lokasyon bilgilerini gösterir harita ile darbe girişimi sırasında Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimle görüşmelerine ilişkin kayıtlar olduğu belirtildi. Ayrıca Gül'ün yeni belge ve delilleri de sunduğu öğrenildi.

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