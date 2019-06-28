Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İşte ABDli bakana verilen haritalı delil
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Haziran 2019'da ABD’de Adalet Bakanı William Barr ile bir araya geldi. Toplantının en önemli konusu FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesiydi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Adalet Bakanı William Barr ile bir araya gelen Bakan Gül, Hakan Çiçek’in elebaşı Fetullah Gülen’le irtibatının belge- sini teslim etti.
Adalet Bakanı William Barr ile bir araya gelen Bakan Gül, Hakan Çiçek’in elebaşı Fetullah Gülen’le irtibatının belge- sini teslim etti.

Gül, 15 Temmuz darbe girişimini elebaşı Gülen'in yönettiğini ortaya koyan en somut delillerden bazılarını Şubat 2019'da göreve gelen ABD'li mevkidaşına elden teslim etti. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten mahrem imamlar ile Gülen arasındaki hem 15 Temmuz öncesi bağlantısını ortaya koyan çok önemli delillere ulaşılmıştı.

CEBİNİ AKTİVE ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip, mahrem imam Hakan Çiçek'in telefonunu ilk kez, ABD'de bulunduğu 7 Mart 2016’da Gülen'ün yaşadığı ve örgütün merkezi olarak kullanılan Pensilvanya'daki çiftlikte aktive ettiğini ortaya çıkardı. Özel ekip Çiçek ile Pensilvanya'nın 15 Temmuz gecesi irtibatta olduğunu kanıtlayan delillere ulaştı.

BU KEZ ADIM ATACAK MI?

ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında, FBI'ın 4 temsilcisi ve savcıdan oluşan 5 kişilik heyet, FETÖ'yle ilgili bilgi almak için Ocak 2019'da Ankara'ya gelmişti. FETÖ ve darbe soruşturmaları konusunda bilgilendirilen heyete, Hakan Çiçek'e ait telefon kayıtları da sunulmuştu. ABD'nin, Gül'ün temaslarının ardından nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

  • O gece Gülen’in çiftliğindeydi
  • Bakan Gül'ün, Barr'a teslim ettiği belgelerin arasında, Hakan Çiçek'in elebaşının çiftliğinde olduğunu ortaya koyan telefona ait lokasyon bilgilerini gösterir harita ile darbe girişimi sırasında Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimle görüşmelerine ilişkin kayıtlar olduğu belirtildi. Ayrıca Gül'ün yeni belge ve delilleri de sunduğu öğrenildi.

HDP binasında bomba eğitimi
GÜNDEM
HDP binasında bomba eğitimi

Eren’in adı göklerde
GÜNDEM
Eren’in adı göklerde
Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
G20 Liderler Zirvesi başlıyor

G20 Liderler
Zirvesi başlıyor

Japonya'nın Osaka kentinde bugün başlayacak.
İdlib'de <br>TSK'ya saldırı

İdlib'de
TSK'ya saldırı

​Esed'in saldırısında 1 askerimiz şehit oldu.
İsrail'in Akdeniz'i <br>işgal planı

İsrail'in Akdeniz'i
işgal planı

Bahreyn'de Doğu Akdeniz de konuşuluyor.
İsyan ateşi <br>Bağdat'ta yakıldı

İsyan ateşi
Bağdat'ta yakıldı

Filistin ihanetine tepki gösteren Iraklılar, Bahreyn elçiliğini bastı.
HDP binasında <br>bomba eğitimi

HDP binasında
bomba eğitimi

PKK'nın yeni şehir yapılanması çökertildi.
Filistin yok ediliyor

Filistin yok ediliyor

İsrail işgalini meşrulaştıran çalıştaya tepki çığ gibi.

Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı

Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı

Yumurta şimdilerde altın günlerini yaşıyor.
İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

ABD'nin nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.
Kentsel dönüşümde<br> yeni eylem planı

Kentsel dönüşümde
yeni eylem planı

Yakında tüm detayları kamuoyuna açıklanacak.
Deyrizor, PKK’nın uyuşturucu merkezi

Deyrizor, PKK’nın uyuşturucu merkezi

PKK, ticareti Suriye'de Fırat'ın doğusuna kaydırdı.
Okula başlama<br>yaşı 69 aya çıktı

Okula başlama
yaşı 69 aya çıktı

​Eğitimde yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi.
Elektrik fiyatına zam

Elektrik fiyatına zam

1 Temmuz itibariyle kullanım ücretine yansıyacak.
Mazbatasını aldı

Mazbatasını aldı

​İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevini devraldı.
Alternatif yollarda<br>indirim yapılsın

Alternatif yollarda
indirim yapılsın

​FSM'deki çalışma trafiği kitledi: Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli için indirim talebi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.