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İşte siyasi liderlerin ve adayların oy kullanacağı yerler

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında. Peki siyasi liderler ve adaylar nerede oy kullanacak?

08:18 - 31/03/2024 الأحد
Güncelleme: 09:40 - 31/03/2024 الأحد
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Murat Kurum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Murat Kurum

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.


81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim okulunda oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.


Adayların oy kullanacağı yerler


Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE okulu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi


CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu.


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