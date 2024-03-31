İşte siyasi liderlerin ve adayların oy kullanacağı yerler

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.
Adayların oy kullanacağı yerler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu.