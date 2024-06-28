İstifa söylentileriyle kabine operasyonu: İddiaların arka planında ne var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik iddialar bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna servis edildi.
Aynı medya kurumları, Koca'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği iddiasını ortaya attı.
Kabinede yeniden dizayn çabası
Halihazırdaki kabineyi yıpratmak isteyen ve dezenformasyona imza atan bazı medya kuruluşları Fahrettin Koca ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını sunduğunu öne sürdü.
Herhangi bir resmi açıklamaya dayanmayan iddialarla kabinenin bazı kesimlerce yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapılıyor.
Söz konusu haberlerle iddiaların adeta köpürtülme çabası bu değerlendirmeyi destekler nitelikte.