İstifa söylentileriyle kabine operasyonu: İddiaların arka planında ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulmuş Türkiye'yi, ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi. Son bir yılda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1045 operasyon düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu operasyonlarla 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinden ayrılmayacaklarını belirterek, "Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını devlet kurumlarımız dahil tekrar nüksetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.