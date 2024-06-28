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İstifa söylentileriyle kabine operasyonu: İddiaların arka planında ne var?

Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan... Bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundukları yönündeki iddiaların arka planında ne var? Resmi açıklamalar yapılmamasına rağmen bakanların istifa söylentileriyle yıpratılması, bazı kesimlerin 'kabineyi organize etme çabası' olarak yorumlanıyor.

18:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 18:25 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik iddialar bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna servis edildi.

Aynı medya kurumları, Koca'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği iddiasını ortaya attı.


Kabinede yeniden dizayn çabası

Halihazırdaki kabineyi yıpratmak isteyen ve dezenformasyona imza atan bazı medya kuruluşları Fahrettin Koca ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını sunduğunu öne sürdü.

Herhangi bir resmi açıklamaya dayanmayan iddialarla kabinenin bazı kesimlerce yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapılıyor.

Söz konusu haberlerle iddiaların adeta köpürtülme çabası bu değerlendirmeyi destekler nitelikte.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sığ sulara hapsetmeye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulmuş Türkiye'yi, ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi. Son bir yılda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1045 operasyon düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu operasyonlarla 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinden ayrılmayacaklarını belirterek, "Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını devlet kurumlarımız dahil tekrar nüksetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.








#Kabine
#Fahrettin Koca
#Vedat Işıkhan
#İstifa
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