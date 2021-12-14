İstihbarat tespit etti: Terör örgütü üyesi şahıs yakalandı

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Kurnazlığın böylesi: Sahte iş yeri hesabı açıp sosyal medya tuzağıyla dolandırdı

Bursa’da banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp, sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları reklam karşılığında dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Adliyeye çıkarılan baş şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçuyla tutuklanırken, beraberinde göz altına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.