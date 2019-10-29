İstiklal mücadelesi veriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların bayramını tebrik etti.

"Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanları saygıyla yad etti.

AK Parti MKYK ile MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLİYORUM

Erdoğan, "Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" temennisinde bulundu.

ZEYTİN DALI VE BARIŞ PINARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz.

REKLAM

HER TÜRLÜ FİTNE SERGİLENİYOR

Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik.

BAŞARIYLA NETİCELENDİRECEĞİZ

İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü tebrik ediyorum."

ABD’liler Fırat Kalkanı bölgesinden uçuş yaptı

Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonuyla ilgili konuşan Çelik, "DEAŞ en çok İslam’a, Müslümanlara zarar veren bir örgüt. Dinimize en büyük zararları vermiş örgütlerden biri. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı mücadele devam eder. İnsanlığa karşı suç işleyen örgüt liderinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır. Türkiye, ABD unsurlarıyla yüksek koordinasyondaydı. ABD uçakları Fırat Kalkanı Hareket bölgesinden uçuş yaptı" dedi. İncirlik'in DEAŞ'a karşı mücadelede önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, "Barış Pınarı Harekatı başladığında bunun DEAŞ ile mücadeleyi aksatacağı söyleniyordu. Ama görüldüğü gibi Barış Pınarı Harekatı’ndan kısa bir süre sonra terör örgütü liderinin öldürülmesi söz konusudur. Koalisyon güçleri DEAŞ'a karşı mücadele verirken halledemedikleri DEAŞ unsurları tek başına TSK tarafından vurulmuştur" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz. YPG/PKK terör örgütünün varlığı DAEŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir. DEAŞ'a karşı yapılan neyse, YPG/PKK'ya da aynı şeyin yapılması gerekiyor" diyerek, ABD'nin tavrına tepki gösterdi.

Kararlıyız güçlüyüz

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Bayramı mesajında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Akar, “Başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de işaret eden Akar, mesajında şunları belirtti:

REKLAM

“Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz.”

Sahte müttefiklerin tuzakları sökmeyecek

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Caniyi ‘mazlum’ gören, teröristi ‘general’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir.” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Lideri Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler, Türkiye’nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir.

İmran Han’dan 29 Ekim mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti. Han, Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade etti.