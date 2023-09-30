İsveç’te ordu sokağa iniyor

Türkiye’nin uyarılarına rağmen ülkesini terör örgütü PKK’ya ve devlet altı illegal yapılanmalara sığınak haline getiren İsveç’in başı suç örgütleri ile belada. Ülkenin başkenti Stockholm’de çeteler arasında savaş çıktı. Yaşanan çatışmalar sonucu sokakların savaş alına döndüğü olaylarda bir kişinin evi bombalandı. Kontrolün kaybedilmesi üzerine İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, orduyu göreve çağırdı. Ülkedeki iki çetenin uyuşturucu ve silah ticaretini kontrol etmek için mücadele ettiği belirtiliyor.

Başbakandan çağrı geldi

Ülke genelinde kontrolün kaybedilmesi üzerine İsveç Başkanı Kristersson ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kameraların karşısına geçen Başbakan, orduya sokağa inmesi ve çatışmaları bastırması çağrısında bulundu. Kristersson televizyonda nadir görülen bir konuşmasında “Çeteleri yakalayacağız ve onları yeneceğiz” sözünü verdi.

SİVİLLER ÖLÜYOR

Çarşamba gecesi başkent Stockholm’de bir banliyöde 18 yaşında bir kişi vurularak öldürüldü. Olaydan saatler sonra başkentin güneyindeki Jordbro’da meydana gelen silahlı saldırıda ise bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Perşembe günü yine başkentin batısındaki Uppsala’da meydana gelen patlamada 20’li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti. İsveç medyası, hayatını kaybeden kadının muhtemelen hedefteki kişi olmadığını ve asıl hedefin yandaki ev olduğunu duyurdu.

6 KİŞİ YAKALANDI

İsveç medyası, üç olaydan en az ikisinin bir şekilde çeteler arası husumetle bağlantılı olduğunu yazdı. Stockholm’e bağlı Jordbro banliyösündeki ölümcül silahlı saldırıya karıştıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Polis, iki evin dış cephesini havaya uçuracak kadar şiddetli olan Uppsala patlamasıyla ilgili olarak da iki kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

EYLÜL AYINDA 12 KİŞİ ÖLDÜ

İsveç medyasına göre çete şiddetindeki artışın nedeni Foxtrot çetesi arasındaki iç çatışmalar ve şebekenin iki rakip gruba bölünmesi. Kamu yayın kuruluşu SVT, ölümcül silahlı saldırılar nedeniyle ülkede eylül ayında 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. SVT haberinde, polisin istatistik tutmaya başladığı 2016 yılından bu yana 2023 eylül ayının silahlı saldırılar açısından ‘en ölümcül dönem’ olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı. Geçen yıl İsveç’teki silahlı saldırılarda, kayıtlara geçen en büyük sayı olan 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl da durumun ya aynı ya da daha kötü olması bekleniyor.







