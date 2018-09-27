İttifakta üç seçenek

Yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu yanıt vermesiyle Ankara'da yerel seçimlerde ittifak tartışmaları gündeme oturdu. Yerel seçimde ittifak için ayrı ayrı çalışma yapan AK Parti ve MHP, önceki gün ilk kez bir araya geldi. İki partinin genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ın resmi olmayan görüşmesinde, Cumhur İttifakı'nın ve ruhunun yerel seçimlerde de devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmasıyla ittifak sürecinde heyetler düzeyinde müzakere sürecine geçildi.



Sadir Durmaz

SEÇENEKLER MASAYA YATIRICILACAK

Henüz takvimi belirlenmeyen heyetler arası müzakerelerde ittifak seçenekleri masaya yatırılacak. Görüşmelerde gündeme getirilmesi planlanan ve kulislerde de dillendirilen bazı ittifak seçenekleri şöyle:

* İki parti 2014'te aldığı belediyeleri koruyacak.

* AK Parti ve MHP'nin elinde olmayan belediyelerde, ipi göğüsleyecek ortak aday üzerinde uzlaşma sağlanacak.

* İki partinin de özel önem verdiği kayyumu belediyelerde de ortak aday çıkarma formülü ile kayyumlu belediyelerin terör örgütü ile bağlantılı isimlere geçmesi önlenecek.

VİZE VERİLİRSE DEVREYE GİRECEK

Heyetler arası görüşmeler devam ederken, Erdoğan ve Bahçeli'nin önümüzdeki hafta bir araya gelerek ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda karara varması bekleniyor. İki liderin ittifaka vize vermesi durumunda yerel seçimlerde seçim bölgesinin özelliğine göre söz konusu ittifak formüllerinden birinin tercih edilmesi bekleniyor.

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