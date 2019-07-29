Gündem İTÜ Profesörü lise müdürü oldu
EĞİTİM

İTÜ Profesörü lise müdürü oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimde atağın devam ettiğini belirterek "İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros, lise müdürü olarak göreve başlıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi
Arşiv: İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Toros'un İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Müdürü olarak göreve başlayacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "#eğitimdedeğişimbaşladı" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros lise müdürü olarak göreve başlıyor. İlk dersi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca veriyor ve lisedeki öğretmenlerimize ilaveten öğretim üyeleri de yanımızda." ifadesini kullandı.

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