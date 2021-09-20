Gündem İTÜde Celal Şengör protestosu
İSTANBUL

İTÜ'de Celal Şengör protestosu

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti. Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Haber Merkezi DHA
İTÜde Celal Şengör protestosu
İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde Celal Şengör'ü protesto etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.


"TACİZİN MEŞRULAŞTIRILMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Yapılan basın açıklaması şöyle:

  • "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok."

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