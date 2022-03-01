İyi hal için puanlama olayları azalttı

Cezaevlerinde “iyi hal” sisteminin puanlamaya dönüştürülmesi disiplin olaylarını yüzde 22 azalttı. Adalet Bakanlığı’nca mahkumların koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, açık cezaevine ayrılma, mazeret izni, nakil gibi birçok haktan faydalanabilmeleri için İnfaz Yasası’ndaki ‘iyi hal’ uygulamasında yaptığı değişiklik 1 Ocak 2021’de hayata geçirildi.

OTOMATİK TAHLİYE YOK

Daha önce iyi hal değerlendirmeleri otomatik olarak yapılıyordu. Yeni sistemde ise hükümlülerin haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı hususları değerlendiriliyor. En geç 6 ayda bir gerçekleştirilen bu değerlendirme neticesinde de “gelişim puanı” belirleniyor bu puanla hükümlünün iyi halin arandığı haklardan faydalanıp faydalanamayacağı belirleniyor.

4 SERVİSTE 50 KRİTER

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yönetim, eğitim-öğretim, psiko-sosyal ile güvenlik ve gözetim olmak üzere 4 servis tarafından toplam 50 kriter üzerinden değerlendirme yapılarak rapor hazırlanıyor.

80 PUAN ÜSTÜ AÇIĞA GİDİYOR

Her servis 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyor. Hükümlünün sınıfı geçme puanı 45 olarak belirlendi. 80 puanı aşanlar ise kapalı cezaevinde geçirmesi gereken sürenin 10’da biri kadar erken açık cezaevine ayrılma imkanından yararlanıyor. 13 aydır uygulanan bu sistemle cezaevindeki olaylarda düşüş yaşandı. 13 aylık uygulama döneminde disiplin vakaları yüzde 22 azaldı. Salgının bitmesiyle bu oranının daha da yükselmesi bekleniyor.

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Olumsuz oranı yüzde 11

Yeni uygulamayla birlikte adli suçlarda açığa ayrılmada olumsuz oranı 11.32 olarak kaydedildi.

Süresiz tekerrür, 3 defa hücre ya da isyan, firar mahkumiyetinin bu oranlarda etkili olduğu belirtildi.

Suç işleme riski ölçülüyor

Yönetim servisinde kurum demirbaşının korunması, sosyal faaliyetlerdeki etkinliklere katılma gibi kriterler yer alıyor. Eğitim-öğretim servisinde, temel eğitim kurslarına katılımı, kitap okuma, örgün eğitime devam etmesi gibi kriterler bulunuyor. Mahkumların üçte biri Kovid-19 izninde olmasına karşın, 2020’de 1 milyon 141 bin olan kitap okuma sayısı, geçen yıl 1 milyon 550 bine yükseldi. Güvenlik ve gözetim servisinde ise koğuşundaki hasta ya da yardıma ihtiyacı olan kişiye yardım edip etmediği, su ve elektrik kullanımında tasarruflu olunması, kişisel bakım gibi hususlar değerlendiriliyor. Psiko-sosyal servis, hükümlünün salıverilme sonrasına dair bir motivasyonu, bir planı olup olmadığına bakıyor. Yine suç işleme riski bakımından değerlendirme yapıyor. Ancak bununla da yetinilmeyecek ve salıverme öncesi risk değerlendirme aracı da yakın zamanda devreye alınacak. Bununla kişinin suç işleme riski ölçülecek. Böylelikle açık cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir gibi olayların bir daha yaşanmaması için suça meyilli olanların tespiti yapılabilecek.