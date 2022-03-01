Gündem İyi hal için puanlama olayları azalttı
ANKARA

İyi hal için puanlama olayları azalttı

Cezaevlerinde otomatikleşen “iyi hal” sisteminin revize edilerek puanlama getirilmesinin ardından disiplin olayları yüzde 22 azaldı. Sistemde mahkumların sınıfı geçme puanı 45 olarak belirlendi. 80’i aşanlar açık cezaevine daha erken geçiyor.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
İyi hal için puanlama olayları azalttı
Arşiv

Cezaevlerinde “iyi hal” sisteminin puanlamaya dönüştürülmesi disiplin olaylarını yüzde 22 azalttı. Adalet Bakanlığı’nca mahkumların koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, açık cezaevine ayrılma, mazeret izni, nakil gibi birçok haktan faydalanabilmeleri için İnfaz Yasası’ndaki ‘iyi hal’ uygulamasında yaptığı değişiklik 1 Ocak 2021’de hayata geçirildi.

OTOMATİK TAHLİYE YOK

  • Daha önce iyi hal değerlendirmeleri otomatik olarak yapılıyordu. Yeni sistemde ise hükümlülerin haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı hususları değerlendiriliyor. En geç 6 ayda bir gerçekleştirilen bu değerlendirme neticesinde de “gelişim puanı” belirleniyor bu puanla hükümlünün iyi halin arandığı haklardan faydalanıp faydalanamayacağı belirleniyor.

4 SERVİSTE 50 KRİTER

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yönetim, eğitim-öğretim, psiko-sosyal ile güvenlik ve gözetim olmak üzere 4 servis tarafından toplam 50 kriter üzerinden değerlendirme yapılarak rapor hazırlanıyor.

80 PUAN ÜSTÜ AÇIĞA GİDİYOR

  • Her servis 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyor. Hükümlünün sınıfı geçme puanı 45 olarak belirlendi. 80 puanı aşanlar ise kapalı cezaevinde geçirmesi gereken sürenin 10’da biri kadar erken açık cezaevine ayrılma imkanından yararlanıyor. 13 aydır uygulanan bu sistemle cezaevindeki olaylarda düşüş yaşandı. 13 aylık uygulama döneminde disiplin vakaları yüzde 22 azaldı. Salgının bitmesiyle bu oranının daha da yükselmesi bekleniyor.

Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor: Kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak
GÜNDEM
Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor: Kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak

Olumsuz oranı yüzde 11

Yeni uygulamayla birlikte adli suçlarda açığa ayrılmada olumsuz oranı 11.32 olarak kaydedildi. Bu oran denetimli serbestliğe ayrılmada 2.21, koşulluya ayrılmada da 7.30 oldu. Terör suçlarında ‘olumsuz’ oranı açığa ayrılmada 11.75, denetimli serbestliğe ayrılmada 8.5, koşullu salıvermede 22 olarak gerçekleşti. Süresiz tekerrür, 3 defa hücre ya da isyan, firar mahkumiyetinin bu oranlarda etkili olduğu belirtildi.

Suç işleme riski ölçülüyor

  • Yönetim servisinde kurum demirbaşının korunması, sosyal faaliyetlerdeki etkinliklere katılma gibi kriterler yer alıyor. Eğitim-öğretim servisinde, temel eğitim kurslarına katılımı, kitap okuma, örgün eğitime devam etmesi gibi kriterler bulunuyor. Mahkumların üçte biri Kovid-19 izninde olmasına karşın, 2020’de 1 milyon 141 bin olan kitap okuma sayısı, geçen yıl 1 milyon 550 bine yükseldi. Güvenlik ve gözetim servisinde ise koğuşundaki hasta ya da yardıma ihtiyacı olan kişiye yardım edip etmediği, su ve elektrik kullanımında tasarruflu olunması, kişisel bakım gibi hususlar değerlendiriliyor. Psiko-sosyal servis, hükümlünün salıverilme sonrasına dair bir motivasyonu, bir planı olup olmadığına bakıyor. Yine suç işleme riski bakımından değerlendirme yapıyor. Ancak bununla da yetinilmeyecek ve salıverme öncesi risk değerlendirme aracı da yakın zamanda devreye alınacak. Bununla kişinin suç işleme riski ölçülecek. Böylelikle açık cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir gibi olayların bir daha yaşanmaması için suça meyilli olanların tespiti yapılabilecek.

Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulaması kalkıyor
GÜNDEM
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulaması kalkıyor
Ailemle tehdit edildim

'Ailemle tehdit edildim'

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.
Yol gösteren bir idoldü

'Yol gösteren bir idoldü'

​Şule Yüksel Şenler'i anlatan belgeselin galası 28 Şubat'ın yıl dönümünde yapıldı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Beş günde 500 bin mülteci

Beş günde 500 bin mülteci

Irkçılığa maruz kalan Afrika kökenli mülteciler sınırdan geri çevrildi.
Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Ruble çakıldı, ​Moskova Borsası işleme kapatıldı.
Avrupa’ya Anadolu şefkati

Avrupa’ya Anadolu şefkati

'​Yardımı beklenen' ülke konumundaki Türkiye, yönünü Ukrayna'daki sivil trajediye çevirdi.
Trenle tahliye

Trenle tahliye

​Kiev ve Harkov'dan yola çıktı.
Rusya'ya sevkiyat <br>yüzde 80 düştü

Rusya'ya sevkiyat
yüzde 80 düştü

​Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı.
'Mesleki eğitim <br>yeni toparlanıyor'

'Mesleki eğitim
yeni toparlanıyor'

Bakan Özer: ​Lisede başarı farkı 28 Şubat'ın mirası.
Fenerbahçe son dakikada kazandı

Fenerbahçe son dakikada kazandı

​Sarı lacivertliler 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz.
Ruslar men edildi

Ruslar men edildi

​Süper Lig şampiyonuna büyük müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.