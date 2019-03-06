İyi Parti çöktü

Ağrı’da HDP ile ittifaka tepki gösteren Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan ve beraberindekiler istifa etti. AK Parti adayı Savcı Sayan’a destek vereceklerini açıklayan gençler “Gün memleketimize sahip çıkma günüdür” dedi.

860 KİŞİ TEK SEFERDE

Kırklareli’de de İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy, il yönetimi ve belediye başkan adayının üvey evlat muamelesi yaptıklarını söyleyerek ekibiyle birlikte istifa etti. İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan çekilirken Şırnak’ta İYİ Parti eski İl Başkanı Hasan Tatar beraberindeki 860 kişi ile partiden ayrıldı.

HDP İLE YOLDAŞ OLDULAR

Antalya İl Gençlik Kolları yönetimi, meclis listelerinde gençlere yer verilmediği gerekçesiyle istifa etti. Karaköprü İlçe Başkanlığı teşkilatça istifa etti. Başkan Mehmet Rüzgar, “Şanlıurfa il teşkilatının tavırlarından dolayı istifa ediyorum” dedi. Adana’da İyi Parti’den yönetim kurulunun da aralarında olduğu 75 kişi MHP’ye katıldı. İstifa edenler İyi Parti’nin ilan edip makas değiştirerek vatana, millete kastedip PKK’nın iz düşümü HDP ve CHP yönetimiyle yürüyüp yoldaşlık yapmasını sebep gösterdi.

AKSARAY’DA İLGİNÇ İSTİFA

Aksaray’ın Eskil İlçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Öksün AK Parti adayı Necati Belgemen’in seçim ofisinde çekildiği fotoğrafı paylaşarak ekip olarak istifa ettiklerini duyurdu.