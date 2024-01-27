Seçimlere güçlü adaylar ile girdiklerini kaydeden İYİ Partili kurmaylar Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının isimleri ile bu iddialarını desteklediklerini düşünüyor. Kurmaylar İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ilk hedeflerinin en az 10 ilde belediye kazanmak olduğunu belirtiyor. Eski ortağı CHP’ye karşı Ankara, İstanbul, Balıkesir, İzmir gibi birçok şehirde güçlü rakipler ile çıkan İYİ Parti riski en aza indirmek istiyor. Akşener’in genel seçimlerde aldığı yüzde 9,7’nin altında oy alması durumunda istifa edeceği iddia ediliyordu. Bu nedenle yerel seçim parolasının “En az yüzde 10” olduğu bildiriliyor.