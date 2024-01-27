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A takımı sahada

CHP’ye büyükşehirlerde güçlü adaylar ile rakip olan İYİ Parti her riski asgariye indirmek için harekete geçti. Yüzde 9,7’nin altında oy alması durumunda istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarına daha sıkı çalışma talimatı verdi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:14 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Bu kapsamda Akşener, başkanlık divanını ve meclis A takımını sahaya sürdü.


PAROLA: EN AZ YÜZDE 10

Seçimlere güçlü adaylar ile girdiklerini kaydeden İYİ Partili kurmaylar Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının isimleri ile bu iddialarını desteklediklerini düşünüyor. Kurmaylar İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ilk hedeflerinin en az 10 ilde belediye kazanmak olduğunu belirtiyor. Eski ortağı CHP’ye karşı Ankara, İstanbul, Balıkesir, İzmir gibi birçok şehirde güçlü rakipler ile çıkan İYİ Parti riski en aza indirmek istiyor. Akşener’in genel seçimlerde aldığı yüzde 9,7’nin altında oy alması durumunda istifa edeceği iddia ediliyordu. Bu nedenle yerel seçim parolasının “En az yüzde 10” olduğu bildiriliyor.


#politika
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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