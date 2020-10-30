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POLİTİKA

İYİ Parti Kavuncu’ya sahip çıktı

İYİ Parti, FETÖ’cülükle suçlanan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya sahip çıktı. Parti, Kavuncu için “FETÖ’cü” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ı disiplin kuruluna sevk etti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’in il ve ilçe başkanlarının talebi üzerine bu kararı aldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buğra Kavuncu
Buğra Kavuncu

İYİ Parti, FETÖ’cülükle suçlanan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya sahip çıktı. Parti, Kavuncu için “FETÖ’cü” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ı disiplin kuruluna sevk etti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Ümit Özdağ’ın, partimiz ve İstanbul il başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, il başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız, ‘disiplin sürecinin’ başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir” dedi.

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