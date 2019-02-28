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POLİTİKA

İyi Parti Muş adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

İyi Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, eşinin sağlık sorunları bulunduğunu, bu süreçte yanında olmak için adaylıktan çekildi.

Haber Merkezi AA
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu

İyi Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan çekildi.

Çelikoğlu, yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunları bulunduğunu, bu süreçte yanında olmak için adaylıktan çekildiğini söyledi.

Partisi ile ilgili bir sıkıntısının bulunmadığını ifade eden Çelikoğlu, "Eşim rahatsız, İstanbul'da hastanede tedavi görüyor. Eşimin hastalığından dolayı sahaya inemedim. Ciddi anlamda eşimin yanında durmam gerekiyordu. Ondan dolayı partiye zarar vermemek adına erken istifa ettim." diye konuştu.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık da "Çelikoğlu partiye istifa dilekçesini gönderdi. Bugün de İstanbul'da Seçim Kuruluna gidip resmi olarak istifasını verdi." dedi.

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