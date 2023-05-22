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İYİ Parti Nene Hatun'un ölüm yılında yanlış görsel paylaştı

İYİ Parti'nin Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım geldi. Milli Mücadele Kahramanımız Nene Hatun’un ölüm yıl dönümünde Kara Fatma görseli paylaşıldı.

15:41 . 22/05/2023 Pazartesi
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İYİ Parti

İYİ Parti

Gösterdiği büyük kahramanlıkla Türk kadınının simgesi olan Nene Hatun, ölüm yılında anılıyor.

Dillerden düşmeyen cesareti ile örnek olan Nene Hatun, 22 yaşında gencecik bir anneyken bebeğini bırakıp cepheye koştu.

Hayatının son dönemlerinde "Yılın Annesi" seçilen Nene Hatun anılırken, İyi Parti'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

İyi Parti, Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış bir fotoğraf ile andı. Bu yanlışlık ise kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

İyi Parti'den tepki çeken hata

İyi Parti'nin resmi Twitter hesabından, "Türk milletinin varlığı için hiç düşünmeden beşikteki bebeğini bırakıp Aziziye savunmasına koşan, Türk kadınının cesur yüreğinin fedakar temsilcilerinde Nene Hatun'u saygı ve rahmetle anıyoruz..." denildi.

Ancak Nene Hatun yerine Kara Fatma görseli paylaşıldı.

Yeni görsel geldi

İyi Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan bu hatanın ardından, hemen yeni bir görsel paylaşıldı ve bu defa Nene Hatun'un fotoğrafı koyuldu.



#İYİ Parti
#Nene Hatun
#görsel
12 dakika önce
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