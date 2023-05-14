İYİ Partililerden AK Parti milletvekili adayı Atabek'e çirkin saldırı

Çiğdem Atabek
Türkiye'de milyonlar seçimler için sandık başına giderken provokatif eylemler de yaşanıyor.
İYİ Partililer AK Partili Atabek'e saldırdı
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı.
Selam vermesini engellemeye çalıştılar
Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.
İYİ Parti ve AK Partili görevliler karşı karşıya geldi
İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İYİ Partili görevlilerin AK Parti görevlilerine saldırdığı esnada Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve oy kullanmaya gelirken beraberinde gelen kızı da grubun içerisinde yer alıyordu.
Olaya ilişkin tutanak tutuldu
Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu.
Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.
Demokrasi şölenine gölge düşürme çabası
Çiğdem Erdoğan Atabek olay sonrası yaptığı paylaşımda "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.