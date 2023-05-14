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İYİ Partililerden AK Parti milletvekili adayı Atabek'e çirkin saldırı

Sakarya'da İYİ Partili isimler AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Atabek'e sözlü saldırıda bulundu. Atabek'in oy kullanmasının ardından İYİ Partili ve AK Partili görevliler arasında tartışma çıkarken olay kısa sürede büyüdü.

22:58 . 14/05/2023 Pazar
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Çiğdem Atabek

Çiğdem Atabek

Türkiye'de milyonlar seçimler için sandık başına giderken provokatif eylemler de yaşanıyor.

İYİ Partililer AK Partili Atabek'e saldırdı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı.

Selam vermesini engellemeye çalıştılar

Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.

İYİ Parti ve AK Partili görevliler karşı karşıya geldi

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İYİ Partili görevlilerin AK Parti görevlilerine saldırdığı esnada Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve oy kullanmaya gelirken beraberinde gelen kızı da grubun içerisinde yer alıyordu.

Olaya ilişkin tutanak tutuldu

Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu.

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.

Demokrasi şölenine gölge düşürme çabası

Çiğdem Erdoğan Atabek olay sonrası yaptığı paylaşımda "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.



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14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

#Çiğdem Atabek
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