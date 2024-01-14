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İYİ Parti son sekiz ay içinde altı milletvekilini kaybederek büyük güç kaybı yaşadı

14 Mayıs Genel Seçimleri'nin ardından İyi Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 44 milletvekilinden biri ihraç edilirken, beşi istifa etti. Bu gelişme sonucunda İyi Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 38'e düştü.

12:29 - 14/01/2024 Pazar
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14 Mayıs Genel Seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti.


İyi Partide Türkiye Büyük Millet Meclisine giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti.


Buna göre İyi Parti'nin Meclis'te bulunan milletvekili sayısı 38'e düştü. İYİ Parti'de ilk milletvekili istifası Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifa ile başladı.


Hatipoğlu, 2 Kasım 2023'te partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu, AK Parti'de Eskişehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.


İyi Parti peş peşe gelen istifalarla sarsıldı


İyi Parti'de ikinci istifa Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi. Beker, 16 Kasım'da partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Parti'de üçüncü istifa İyi Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'ndan geldi.


Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini 6 Aralık'ta duyurdu.


6 milletvekili kaybedildi


15 Aralık'ta ise İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Son milletvekili istifası ise İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi. Arslan, 21 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Öte yandan, 5 Aralık 2023'te ise İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi. Böylelikle İyi Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 38'e indi.


İl yönetimlerinde istifalar sürüyor


İyi Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:


"İyi Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok (Görevden alındı), İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi, 2023 Genel seçimlerde İyi Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan."

Ayrıca, partide il yönetimlerdeki istifalar ise hala devam ediyor.



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#istifa
10 saat önce
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