İYİ Parti son sekiz ay içinde altı milletvekilini kaybederek büyük güç kaybı yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.