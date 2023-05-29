İYİ Parti'de ayaklanma başladı: Meral Akşener'in istifasını istediler

Meral Akşener
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği seçim sonucu belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyondan fazla oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti.
Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimden sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener basın toplantısı düzenledi.
"İYİ Parti ve mensupları burada"
Akşener, devam edeceğini ifade ederek şöyle dedi:
Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu unutmayın ki biz hala buradayız. İyi Parti ve mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik hukuk devleti olma vasfının gereğince üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.
"Akşener'i istifaya davet ediyorum"
6'lı masa liderlerinin seçimde büyük vaatlerine rağmen kazanmaması ise partilerin içinde gerginliğe sebep oldu.
Ayaklanan partililer, liderlerini istifaya çağırmaya başladı.
Bunlardan biri de İyi Parti cephesinden geldi.