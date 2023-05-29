İYİ Parti'de ayaklanma başladı: Meral Akşener'in istifasını istediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçti. "Biz hala buradayız." diyen Akşener, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Akşener, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen, "Millet İttifakı devam edecek mi?" sorusuna, "Şu an için bir şey diyemiyorum. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir değerlendirme yapacağız" dedi.