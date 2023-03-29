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İYİ Parti'de bir istifa daha

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması ile İYİ Parti'de kopuşlar sürüyor. Partinin Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar istifa ettiğini açıkladı.

11:12 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Yunus Akpınar

Yunus Akpınar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter' masası olarak nitelendirdiği Yedili Masa'ya geri dönmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoraki aday gösterilmesi sonrası İYİ Parti'de kopuşlar sürüyor.

İYİ Parti Aksu Belediye Meclis Üyesi
Yunus Akpınar
, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
2019 yerel seçimlerinde Aksu'dan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi seçilen Yunus Akpınar, sosyal medya hesabından,
"Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum"
paylaşımında bulundu.


#İYİ Parti
#Yunus Akpınar
#istifa
1 saat önce
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