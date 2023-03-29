İYİ Parti'de bir istifa daha

Geçtiğimiz haftalarda HDP-CHP işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Ağıralioğlu'nun istifa kararı Yedili Masa'nın ajansı gibi çalışmaya başlayan Twitter tarafından sansürlendi.