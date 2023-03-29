İYİ Parti'de bir istifa daha

Yunus Akpınar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter' masası olarak nitelendirdiği Yedili Masa'ya geri dönmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoraki aday gösterilmesi sonrası İYİ Parti'de kopuşlar sürüyor.
İYİ Parti Aksu Belediye Meclis Üyesi
Yunus Akpınar
, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
2019 yerel seçimlerinde Aksu'dan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi seçilen Yunus Akpınar, sosyal medya hesabından,
"Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum"
paylaşımında bulundu.
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1 saat önce