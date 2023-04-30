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İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu istifası!

İYİ Parti’nin Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının ardından hem görevinden hem partisinden istifa etti.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meral Akşener, Habib Suiçmez.

Meral Akşener, Habib Suiçmez.

HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteği İYİ Parti’de istifa getirdi. İYİ Parti’nin Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının ardından hem görevinden hem partisinden istifa etti. Habib Suiçmez önce sosyal medya hesabından, HDP’nin “Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz” açıklamasının görselini “Her şeye he demem yok öyle bolluk” notuyla paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ardından bir başka paylaşım daha yapan Suiçmez, “6’lı masada Türkiye’nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP’nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti’nin bu misyonunun 6’lı Masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur. Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İYİ Parti Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu başkan yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.




#Seçim
#İYİ Parti
#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Habib Suiçmez
16 dakika önce
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