İYİ Parti’de randevu krizi: Özdağ’dan Akşener’e kalleşlik suçlaması

İYİ Parti’den ihracı mahkemeden dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener’in randevu talebini geri çevirdiğini söyleyerek, “Meral Hanım’a çok kızgınım. Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” söyleminde bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti. Konuyu yargıya taşıması sonrası Özdağ’ın ihraç kararı mahkemece iptal edilmişti.
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını bugünkü köşesinde aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Özdağ'ın "Meral Hanım’a çok kızgınım” ve “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" gibi ifadeler kullandığını yazdı.