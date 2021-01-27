Gündem İYİ Partide randevu krizi Özdağdan Akşenere kalleşlik suçlaması
POLİTİKA

İYİ Parti’de randevu krizi: Özdağ’dan Akşener’e kalleşlik suçlaması

İYİ Parti’den ihracı mahkemeden dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener’in randevu talebini geri çevirdiğini söyleyerek, “Meral Hanım’a çok kızgınım. Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ ve Meral Akşener
Ümit Özdağ ve Meral Akşener

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” söyleminde bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti. Konuyu yargıya taşıması sonrası Özdağ’ın ihraç kararı mahkemece iptal edilmişti.

Ümit Özdağ’ın ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının gerekçesi: Tüzüğe aykırı bir usul izlendi
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Ümit Özdağ’ın ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının gerekçesi: Tüzüğe aykırı bir usul izlendi

İYİ Parti harekete geçti: Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmek için çalışmalar başladı
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İYİ Parti harekete geçti: Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmek için çalışmalar başladı

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını bugünkü köşesinde aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Özdağ'ın "Meral Hanım’a çok kızgınım” ve “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" gibi ifadeler kullandığını yazdı.

Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır
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İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.

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