İYİ Parti’de üst düzey istifa: 'Parti vizyonunu kaybetti' diyerek duyurdu

Lokman Özdemir
11:5925/11/2025, Salı
Alpaslan Yüce İYİ Parti'den istifa etti
Alpaslan Yüce İYİ Parti'den istifa etti

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den ve yürüttüğü genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyuran Alpaslan Yüce, "Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım." açıklamasında bulundu.

İYİ Partiden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı
Alpaslan Yüce
, "Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Yüce, X'ten yaptığı paylaşımda Genel Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanlığı görevinden ayrılmasına ve partiden istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı.


"Seçmende güven sorunu oluştu"


İYİ Partinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığına vurgu yapan Yüce,
"İYİ Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır."
dedi.

"İlkesel yenilenme şart"


Yüce şu ifadelere yer verdi;

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir. Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."



#İYİ Parti
#siyaset
#Alpaslan Yüce
