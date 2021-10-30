​İYİ Parti’den CHP’ye ‘hain’ tepkisi

Türkiye’ye Suriye ile Irak’a sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren tezkereye süreyi bahane edip HDP’den gelen uyarıyı dikkate alarak ‘hayır’ oyu veren CHP’ye, Millet İttifakı’ndaki en büyük ortağından tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir canlı yayında, CHP’nin tezkereler karşısındaki tutumunu eleştirdi.

CHP’NİN DURUMU TARTIŞILIR

“4 Ekim 2019 tarihli tezkere ile hükümetin TBMM’nin gündemine getirdiği ve oylattığı diğer tezkere arasında herhangi bir fark olmadığını göreceksiniz. En önemli ve en belirgin fark bu tezkerenin iki yıllık olmasıdır” diyen Dervişoğlu, “İşi siyasallaştırmadan anlatmaya çalışayım; bu iki tezkere arasında üzerinde tartışılacak bir şey yok ise ilk tezkereye evet deyip bugün hayır diyenin durumu tartışılır. CHP’nin durumu tartışılır” diye konuştu.

REKLAM

Kemal Kılıçdaroğlu

CUMHURİYET’E İHANET TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tezkereye evet dersem Cumhuriyet’e ihanet etmiş olurum” sözlerine de tepki gösteren Dervişoğlu, “Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?” dedi.

HDP TEHDİT ETMİŞTİ

CHP, iktidara birlikte geleceğini söylediği ‘dostları’nın talimatına uyup, Meclis’te hayır oyu vermeden önce HDP tarafından tehdit edilmişti. Oylamaya saatler kala, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu tezkereye evet demeyin” diyerek tehdit etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tezkereye ‘hayır’ yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. HDP’nin şantajına boyun eğen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında evet oyu verdiği Irak ve Suriye tezkerelerine, sürenin iki yıl olduğu gerekçesiyle hayır dediklerini ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu, HDP tehdidine sessiz kalmıştı. Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oylarıyla 2 yıl daha uzatılmıştı.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum