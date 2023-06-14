İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, kendisini eleştiren Lütfü Türkkan'ın sözlerine tepki gösterdi.
Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuk olduğu Sözcü TV'de partisindeki istifaları değerlendirdi.
'Yenilmeseydik hepsi bu partideydi'
Türkkan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Çıray, "Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını..' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir." ifadelerini kullandı.
'Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz'
"İYİ Parti İktidar olsaydı istifa etmezlerdi" söylemine de yanıt veren Çıray, şunları söyledi: