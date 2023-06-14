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İYİ Parti'den istifa eden Çıray'dan kendisini hedef alan Türkkan'a yanıt: Kalite kadına küfreden birinin siyasete veda etmesidir

Şehit bacısına küfrettikten sonra milletvekili yapılan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, Aytun Çıray'ın partiden istifasını yorumlarken "İnsanların vedasının da kaliteli olması gerek" dedi. Türkkan'ın sözlerine yanıt veren Çıray, "Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını..' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir." ifadelerini kullandı.

10:38 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, kendisini eleştiren Lütfü Türkkan'ın sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, kendisini eleştiren Lütfü Türkkan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuk olduğu Sözcü TV'de partisindeki istifaları değerlendirdi.

Aytun Çıray ile ilgili konuşan Türkkan, "
Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli. Yoksa kimse kimseyi zorla tutamaz. 'Niye ayrılıyorsun' diyemez. Ama oradaki o ifadeler, gittiğiniz yerde bıraktığınız o izleri kapatıyor. Daha kötü şeyler getiriyor"
dedi.

'Yenilmeseydik hepsi bu partideydi'

Yenilen tarafta olmasaydınız bunlar olur muydu? sorusunu yanıtlayan Türkkan,
"Asla. Biz yenilmeseydik hepsi de bu partideydi."
diye konuştu.

Türkkan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Çıray, "Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını..' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir." ifadelerini kullandı.

'Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz'

"İYİ Parti İktidar olsaydı istifa etmezlerdi" söylemine de yanıt veren Çıray, şunları söyledi:

"İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sn Akşenerin, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar' diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı 'grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok' da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki Fetöcü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."


#İYİ Parti
#Lütfü Türkkan
#Aytun Çıray
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