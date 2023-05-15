|
Gündem

Küfürbaz Lütfü Türkkan yine Meclis'te

Şehit yakınına küfür eden ve ettiği hakaretle gündemden düşmeyen küfürbaz vekil Lütfü Türkkan yeniden Meclis'e girdi. Adaylığıyla büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nde vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

15:59 . 15/05/2023 Pazartesi
Diğer
Lütfü Türkkan

Lütfü Türkkan

Bingöl'de şehit kardeşine ağır küfürler eden ve ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterilmiş, Türkkan'ın adaylığı büyük tepki çekmişti. Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan yeniden Meclis'e girdi..

Ettiği hakaretlerle büyük tepki çekmişti

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa yine küfür etmiş başka bir yorumun sahibine ise hakaret etmişti. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

Adaylığına yorum yağdı

Aday gösterildikten sonra büyük tepki gösterilen, iyi Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların sert tepkisiyle de karşılaşmıştı. Vatandaşların "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Yakışıyor mu, bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak." sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Türkkan, sessizce bölgeden ayrılmıştı.

Küfürbaz vekil Meclis'te

İYİ Parti'nin oy oranı düşmesine rağmen partisi tarafından 1. sırada aday gösterilen Türkkan, partisine verilen 132 bin 945 oy ile tekrar vekilliğe seçildi.


Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliği düşürülecek mi? Lütfü Türkkan ihraç mı edilecek?
Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliği düşürülecek mi? Lütfü Türkkan ihraç mı edilecek?

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan günlerdir siyasetin gündeminde... Şehit kardeşine ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin son durumu merak ediliyor. Lütfü Türkkan Milletvekilliğinden istifa edecek mi? İYİ Parti Lütfü Türkkan'ı Milletvekilliğinden ihraç edecek mi? soruları günlerdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasetten gelen tepkilerin ardından Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliğinde son durum ne? Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliği düşürülecek mi? Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Lütfü Türkkan hakkında tartışılan ve merak edilen bu konulara ilişkin detaylar...


#Lütfü Türkkan
#küfürbaz
#İYİ Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YSK Sandık Sorgulama Ekranı: Hangi sandıktan hangi partiye oy çıktı?