Küfürbaz Lütfü Türkkan yine Meclis'te

Bingöl'de şehit kardeşine ağır küfürler eden ve ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterilmiş, Türkkan'ın adaylığı büyük tepki çekmişti. Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan yeniden Meclis'e girdi..

Ettiği hakaretlerle büyük tepki çekmişti

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa yine küfür etmiş başka bir yorumun sahibine ise hakaret etmişti. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

Adaylığına yorum yağdı

Aday gösterildikten sonra büyük tepki gösterilen, iyi Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların sert tepkisiyle de karşılaşmıştı. Vatandaşların "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Yakışıyor mu, bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak." sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Türkkan, sessizce bölgeden ayrılmıştı.

Küfürbaz vekil Meclis'te

İYİ Parti'nin oy oranı düşmesine rağmen partisi tarafından 1. sırada aday gösterilen Türkkan, partisine verilen 132 bin 945 oy ile tekrar vekilliğe seçildi.







