Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliği düşürülecek mi? Lütfü Türkkan ihraç mı edilecek?

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti’li Milletvekili Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkan Genel Başkan Meral Akşener ile ilgili tartışmalar ve tepkiler sürüyor. Lütfü Türkkan'ın Milletvekilliğinden ihraç edilip edilmeyeceği tartışması da devam ediyor. Peki, Lütfü Türkkan İYİ Parti Milletvekilliğine devam edecek mi? Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düşürülecek mi?

LÜTFÜ TÜRKKAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de bir kişiye küfrettiği gerekçesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesini yeterli bulmadı ve "parlamento çatısı altında da barınmaması gerektiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (İYİ Partili Lütfi Türkkan’ın şehit yakınına ilişkin hakaretleri) Milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya da hakkı yoktur. Grup Başkanvekilliğinden ve genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir.

30 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesi Aliye Kırmızı ve babası Zeydan Kırmızı Bingöl de şehit yakınlarına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesini istedi. Ancak Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam ediyor.

Önce Akşener'e Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa ettirilmesi çağrısında bulunan Erdoğan, aksi halde "milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacakların" söyledi.

Anayasaya göre milletvekilliğinin düşürülmesi "iktidar iradesine" bağlı olmadığı için bunun yaşama geçmesi çok da kolay görünmüyor. Bu nedenle de AKP yönetimi, İYİ Parti üzerinde siyaseten baskı kurarak Türkkan'ı milletvekilliğinden istifaya zorlama taktiği izlemeyi planlıyor.

Şehit babasından Lütfü Türkkan'a tepki: Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı

LÜTFÜ TÜRKKAN ÖZÜR DİLEDİ Mİ?

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkkan’ın “Türk milletinden değil, Genel Başkanı'ndan özür dilediğini” söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, “Böyle bir olaya sevinmiş olanların TBMM’de bulunuyor olmasından da rahatsız oluyorum” diyerek tepkisini gösterdi.

Türkkan'a arka çıkan Akşener'e AK Parti'den tepki: Milletle bağını kopartarak HDP ile ittifaka bağlandı

BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİDİN AĞABEYİ İLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren’in Kozan’da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren’i AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kozan’daki evinde ziyaret etti. Ziyarette hakarete uğrayan şehit ağabeyinin kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana teşkilatı ile buluşmasının ardından İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın hakaret ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren’in kardeşi Ahmet Gümren’i Kozan’daki evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek Lütfü Türkkan’ı mecliste görmek istemediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Gümren ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti. Erdoğan, telefonda şehidin kardeşi Ahmet Gümren’e, “Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak Dernekleri ile toplantım vardı. Orada dernek başkanlarına da ilettim. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamento içinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız. Önemli olan bir, o adamın bu parlamentoda yeri olmayışı. İki, onun genel başkanın da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Ailemize selamlar saygılar sunuyoruz. Tüm şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit İsa Gümren’in ağabeyine başsağlığı diyerek, “Şehidimizin bir kardeşinin de burada ikamet ettiğini öğrendim. Bende burada kendisini ziyaret etmek istedim. Programlar bitince kendisini ziyaret ederek baş sağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet olsun. Şehidimizin ailesine yapılan çirkin saldırı milletimizin tamamına, şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki, milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Gönül arzu ediyor ki, en azından bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin. Ama maalesef orada bile üste çıkma gayreti pişkinlik söz konusu. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı etiketi seçmesi ile ilgili bir şey. Aziz şehitlerimizin hatırasını devletimiz ve milletimiz olarak unutmayacağız, her zaman yad edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Şehit İsa Gümren’in ağabeyi Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanına ve Ömer Çelik’e ziyareti için teşekkür ederek, “Açıklamamı daha önce yapmıştım. Hukuki olarak davamızı sürdüreceğiz. Ben bu ziyaret için herkese teşekkür ederim. Umarız gereği yapılır milletvekilliği düşsün, gereken önergeler verilir. milletvekilliği düşürülür” diye konuştu.

Ömer Çelik’in şehit ailesini ziyaretine Şehit Polis Arda Can’ın babası Serdar Can, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Başkanı Mehmet Ay, parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

KARAMAN GAZİLER DERNEĞİ'NDEN TÜRKKAN'A TEPKİ

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, şehit ailesine hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı yaptığı basın açıklaması ile kınadı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ve gaziler İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı kınamak için dernek binasında bir basın açıklaması yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti asla tasvip etmediklerini belirterek, “Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı nefretle kınıyoruz" dedi.

Baş, açıklamasının devamında, “Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e edilen küfrü asla tasvip etmediğimizi belirtir vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınları hepimizin emanetidir. Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı kınıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkan’ı kınıyor bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir” dedi.

LÜTFÜ TÜRKAN KİMDİR?

5 Şubat 1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kabataş Erkek Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans yaptı. Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN YERİNE KİM GEÇTİ?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına ağır bir şekilde küfür etmesinin ardından hem siyaset cephesinden hem de sosyal medyada Lütfü Türkkan'ın görevden alınması için çağrı yapılmıştı. Gelişmelerin ardından Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla görevi bıraktı. Türkkan'ın görevi bırakmasının ardından grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi.