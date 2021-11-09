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POLİTİKA

Türkkan'a arka çıkan Akşener'e AK Parti'den tepki: Milletle bağını kopartarak HDP ile ittifaka bağlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bingöl ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve ona arka çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Akşener'in milletle olan gönül bağını kopartarak, partisinin ipini HDP ile ittifaka bağladığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Sayın Akşener, maalesef Lütfü Türkkan'ın hakaretlerini, öncelikli olarak inkar ettiği, küfür ettiği gerçeğini kabul ederek, daha sonra istifa etmesini 'olgunluk' olarak değerlendirmek suretiyle aslında bir başka özür dileme vesilesini ortaya koymuştur" dedi.

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Haber Merkezi AA
Lütfü Türkkana arka çıkan Meral Akşenere Muhammet Emin Akbaşoğlundan tepki: Milletle bağını kopartarak HDP ile ittifaka bağlandı​
Muhammet Emin Akbaşoğlu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz hafta Bingöl'e gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında kendilerine HDP ile ittifak yaptıkları için tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e kameralar önünde sinkaflı şekilde küfretmiş, gelen tepkilerin ardından ise bir video yayınlayarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Türkkan suçunu kabul etmesine rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşananları 'provokasyon' olarak nitelemişti.

Skandala ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin şehit ağabeyine, kız kardeşi kastedilerek küfredilmesini adeta görmezden geldiğini söyledi.

Yaşananları 'provokasyon' olarak nitelendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "açıkça yalan söyleyerek" bir provokasyondan söz ettiğini belirten Akbaşoğlu, "Şehidimizi, şehitlerimizi, milletimizin maneviyatını rencide edecek bir tutum ve davranış sergilemiştir." diye konuştu.

"PROVOKATÖR GÖRMEK İSTİYORSANIZ AYNAYA BAKIN"

Öztrak'ın bir provokatörden ve provokasyondan bahsedecekse İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın provokasyonunu görmesi gerektiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Bir provokatör görmek istiyorsa aynaya bakmasını tavsiye ederim CHP Parti Sözcüsüne." ifadelerini kullandı.

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"AKŞENER MİLLETLE BAĞINI KOPARTARAK HDP İTTİFAKINA BAĞLANDI"

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugünkü grup toplantısında, ulvi ve yüce makama dönük hakaretleri ve küfürleri lanetlenmesi gerekirken, kamuoyu Türkkan'ın kesin ihracıyla ilgili net bir tavır koyması beklentisindeyken, açıklamalarıyla milleti hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Akşener'in, şehit yakınlarına ve şehitlere sahip çıkanlara yönelik suçlamalarının kamuoyunun da gözünden kaçmayacağını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener maalesef Lütfü Türkkan'ın hakaretlerini, öncelikli olarak inkar ettiği, küfür ettiği gerçeğini kabul ederek, daha sonra istifa etmesine 'olgunluk' olarak değerlendirmek suretiyle aslında bir başka özür dileme vesilesini ortaya koymuştur.Maalesef Sayın Akşener bu konuda İYİ Parti'nin milletle olan gönül bağını kopartarak, İYİ Parti'nin ipini CHP-HDP ittifakına bağladığını göstermiştir. Bu, maşeri vicdanlarda milletimiz tarafından değerlendirilecek ve gereken cevap Haziran 2023'te mutlaka sandığa yansıyacaktır. Bu konuda şehitlerimizi, şehitlerimizin ailesini, milletimizin değerlerini hiçe sayan, tamamen ahlaki anlamda bu konuya sahip çıkılması gerekirken bu meseleleri de siyaseten Goebbels taktikleriyle bir ittifak aracı haline dönüştüren CHP ve İYİ Parti'nin ve onların bazen gizli, bazen açık ortakları HDP'nin bu konudaki tutum ve davranışları, ortaklıkları, provokasyonları, meseleleri çarpıtmaları milletimizin izanına, vicdanına, irfanına, şehitlerimizin maneviyatına çarpacak, geri dönecektir. Adına Millet İttifakı denen, milleti aldatma ve kandırmaya dönük bu ittifakın, milletle olan bağlarını ortadan kaldırarak, maalesef emperyalist ve siyonistlerle şahsi emellerini nasıl birleştirdiklerine şahit oluyoruz."

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren TVNET'e konuştu: Babamın saçı bir gecede bembeyaz oldu
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren TVNET'e konuştu. Kendisine yönelik küfürlü sözlere ve davranışa tepki gösteren Gümren, 'Bu şahsın beni koluyla kendine çekmeye çalıştığında iyi niyetli olmadığını anladım. Bu şahsa hakaret etmedim. Senin genel başkanının bir dönem FETÖ'cüleri ve cezaevindeki PKK'lıları savunması, kahvaltı olayları ve beni patlama noktasına getiren Hakkari olaylarıdır. Ben Bingöllüyüm ve Zazayım. Zazalığımla gurur duyuyorum ama Türk oğlu Türküm. Benim bütün ecdadım Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuştur. Ben terörist Kürt ile gurur duyamam. Benim babamın saçı bir gecede bembeyaz oldu.' dedi.
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