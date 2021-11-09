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POLİTİKA BİNGÖL

Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
küfür

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen'e o sırada tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente düzenlediği ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gürmen'e tekme atıldığı da belirlendi.

İncelenen görüntülerde, Gürmen'e tekme attığı tespit edilen Hüseyin Tarık A. hakkında gözaltı kararı alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Tarık A., emniyete götürüldü.

Zanlı hakkında, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımlara ilişkin de inceleme başlatıldığı bildirildi.

İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfretti
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfretti

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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