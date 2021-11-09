Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen'e o sırada tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık A. İstanbul'da gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente düzenlediği ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gürmen'e tekme atıldığı da belirlendi.
İncelenen görüntülerde, Gürmen'e tekme attığı tespit edilen Hüseyin Tarık A. hakkında gözaltı kararı alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Tarık A., emniyete götürüldü.
Zanlı hakkında, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımlara ilişkin de inceleme başlatıldığı bildirildi.