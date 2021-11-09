Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

Youtuber Orkun Işıtmak'ın anaokulu videosu büyük tepki topladı

Youtuber Orkun Işıtmak'ın yayınladığı 'Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum' isimli son videosuna tepki üzerine tepki yağıyor. Kreşteki 3 yaşındaki çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi üzerine Işıtmak'a hem sosyal medyadan hem de uzmanlardan eleştiri geldi.