Gündem İYİ Partili Ağıralioğlu HDP kapatılsın demedi Teröre bulaşan cezalandırılsın
POLİTİKA

İYİ Partili Ağıralioğlu 'HDP kapatılsın' demedi: Teröre bulaşan cezalandırılsın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz" dedi.

Haber Merkezi AA
İYİ Partili Ağıralioğlu HDP kapatılsın demedi: Teröre bulaşan cezalandırılsın
Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat'ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Teröre kim bulaşırsa cezalandırılsın"

"Biz HDP dahil, Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum. Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz.

Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak herkes bilecek ki 'kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda
GÜNDEM
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda

Akşener'in
OYNAT 01:18
Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
OYNAT 00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​A Milli Takımımız, deplasmanda Norveç ile karşılaşıyor.
Yemeksepeti hacklendi

Yemeksepeti hacklendi

İşte korsanların eline geçen önemli bilgiler...
Vaka sayısı 30 bini aştı

​Türkiye'nin 27 Mart koronavirüs verileri açıklandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Küçük Bağışlardan<br>Büyük Savunma Sanayiine

Küçük Bağışlardan
Büyük Savunma Sanayiine

​TSK, 61 şirket, 7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam ediyor.
Kanal İstanbul'un imar planlarına onay

Kanal İstanbul'un imar planlarına onay

Bakan Kurum: Adımlarımızı hızlı bir şekilde atacağız.

Hesap henüz kapanmadı

Hesap henüz kapanmadı

Bahçeli'den cami duvarına Yunanistan bayrağı çizilmesine tepki.

Felaket üstüne felaket

Felaket üstüne felaket

​Mısır'da bina çöktü: 8 ölü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.