İYİ Partili Ağıralioğlu 'HDP kapatılsın' demedi: Teröre bulaşan cezalandırılsın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat'ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Ağıralioğlu, şunları söyledi:
"Teröre kim bulaşırsa cezalandırılsın"
"Biz HDP dahil, Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum. Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz.
Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak herkes bilecek ki 'kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar."
GÜNDEM
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda
OYNAT
01:18
Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.
OYNAT
00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.