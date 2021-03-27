İYİ Partili Ağıralioğlu 'HDP kapatılsın' demedi: Teröre bulaşan cezalandırılsın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat'ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Teröre kim bulaşırsa cezalandırılsın"

"Biz HDP dahil, Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum. Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz.

Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak herkes bilecek ki 'kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar."

GÜNDEM İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda

OYNAT 01:18 Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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