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POLİTİKA

​İYİ Partili Aylin Cesur partisini çökertti

Küfürbaz vekil partiyi çökertti

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, küfürbaz dili, üstenci-aşağılayıcı eylem ve söylemleriyle parti teşkilatı mensuplarını canından bezdirdi. 7 ilçe başkanı ve 500’den fazla parti üyesi Cesur’a tepki için istifa etti. Yeni Şafak’a konuşan eski İl Başkanı Özgür Tandoğan, “En son, ailemi hedef aldı. Bu da bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Aylin Cesur
Aylin Cesur

İYİ Parti Isparta teşkilatında Aylin Cesur depremi yaşanıyor. Partinin il başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, 7 ilçe başkanıyla birlikte istifa etti. 500’den fazla parti üyesinin de istifa ettiği olayın nedeni küfürbaz Cesur’dan başkası değil. Afyonkarahisar’da toprağa verilen Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in cenazesine kürk mantoyla katılarak tepki çeken, bu tepkilere ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ şeklinde yanıt verdiği öğrenilen Cesur, geçtiğimiz günlerde Salda Gölü’yle ilgili tuhaf bir mesaj paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü’ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız.”

İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
OYNAT 00:31
İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.


O CÜMLE BARDAĞI TAŞIRDI

Küfürbaz Aylin Cesur’un skandalı bununla da kalmadı. 26 Temmuz Pazar günü gerçekleşen İYİ Parti 2. Olağan Kongresinde Isparta eski İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan’ın eşi Banu Tandoğan’ı hedef alan Aylin Cesur, “Önce karının diline sahip olacaksın” diye bağırdı. Bu sözlerin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Özgür Tandoğan, “Yapılanlar en son ailemi hedef aldı. Bu söylemlere artık tahammül edemeyeceğim için istifa kararı aldım. Teşkilattaki arkadaşlarım da ‘senin namusuna yapılan hareket bize yapılmıştır’ diyerek hareket ettiler” dedi.

Fazlı Özgür Tandoğan

AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Yeni Şafak’a konuşan İYİ Parti Eğirdir İlçe Başkan Yardımcısı Banu Tandoğan ise “Aylin Cesur yaptığımız sosyal medya paylaşımlarını kendi üzerine alınarak sürekli suçlamalarda bulundu. Delege seçimleri sırasında aday olan diğer kişiye, ‘yanınızdaki kişiler yazdıklarına dikkat edecek’ diye ayar verdikten sonra eşime dönerek, ‘sen önce yanındaki karının diline sahip olacaksın. Onun yazdıklarına sahip olacaksın’ dedi. Ona şu cevabı verdim: Ben bu partinin bir üyesiyim. Eşim de olsa yazdıklarıma, konuştuklarıma yön veremez. Kendinizi benden üstün göremezsiniz!”

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
OYNAT 00:00
İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.


‘ELİMDE GÖRÜNTÜLER VAR’

Cesur’un delege seçimlerinden sonraki gün kliniklerini aradığını aktaran Banu Tandoğan, “Telefonu açan çalışanımıza ‘Özgür Tandoğan beş dakika içerisinde ameliyatı bırakıp telefona baksın. Yoksa basın açıklamamı izlesin, elimde ses kayıtları, videolar var. Rezil edeceğim onu’ diye çığlık çığlığa bağırmış. Biz ameliyatta olduğumuz için çalışanımız bunu bize işlem bittikten sonra söyleyebildi. Yaptıkları artık dayanılacak gibi değildi, durumu Ankara’ya bildirdim” diye konuştu.

Cenazede abdestsizdi

Sinan Aydın
  • Aylin Cesur’un kontrolsüz tavırlarına İYİ Parti’den pek çok kişi tepkili. İYİ Parti Isparta Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın, il yönetiminin Aylin Cesur’un tehdit ve iftiralarına maruz kaldığını belirterek şunları söylüyor: “Kendisi daha önce başka parti yöneticilerini de baskı altına alarak istifa ettirdi. Şimdiki hedefi ise partinin tüm borçlarını ödeyen il başkanımız Özgür Tandoğan oldu. Milletvekili olarak yaptığımız her paylaşımı üzerine alınıp, genel merkeze hakkımızda dosyalar sunduğunu biliyoruz. Bir milletvekilinin görevi ekran görüntüsü, ses kaydı almak değildir. Hele hele yönetimdeki kişilerin sosyal medya hesaplarında kimleri beğendiğine kadar takip etmek hiç değildir. Bir vekilin görevi seçim bölgesi olmak üzere memleketine hizmet etmektir. Yaptığı çıkışlarla partiyi zor duruma düşürüyor. Parti için çalışanları ötekileştiriyor. Beyaz kürküyle katıldığı şehit cenazesi de olay olmuştu, o cenazeye de zaten abdestsiz gitmişti.”

İYİ Parti’de Aylin Cesur isyanı: Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti
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