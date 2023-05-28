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İyi Partili Başkan'dan sandık katakullisi: Mükerrer oy kullandı

İyi Parti Konya Derebucak İlçe Başkanı İbrahim Öztürk iki ayrı sandıkta oy kullandı. Duruma müdahale eden sandık başkanı tutanak tuttu. Fakat İYİ Partili Öztürk, sandık başkanına baskı zoruyla olayın mükerrer değil de sehven yaşandığını yazdırdı.

16:13 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İyi Partili Konya İlçe Başkanı İbrahim Öztürk, mükerrer oy kullandı

İyi Partili Konya İlçe Başkanı İbrahim Öztürk, mükerrer oy kullandı

İyi Parti Konya Derebucak İlçe Başkanı'nın mükerrer oy kullandığı ortaya çıktı. Yazılan tutanakta başkanın baskı zoruyla sandık kuruluna olayın sehven yaşandığını yazdırdığı belirtildi.


İyi Partili Başkan'dan katakulli


İyi Parti Konya Derebucak İlçe Başkanı İbrahim Öztürk 1002 no'lu sandıkta kaydının olmasına rağmen sehven 1003 no'lu sandıkta mükerrer oy kullandığı ortaya çıktı.İki ayrı sandıkta oy kullandığını fark eden görevliler duruma müdahele ederek sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu. Tutanakta, ''İbrahim Öztürk 1002 no2lu sandık listesinde hayıtlı olmasına rağmen sehven 1003 no'lu sandıkta oy kullanmaması gerektiği bilgisi verilmiş olup bu tutanak kararımızca kayıt altına alınmıştır'' denildi. İddiaya göre İYİ Partili Öztürk, yazılan tutanakta baskı zoruyla sandık kuruluna olayın sehven yaşandığını yazdırdı.






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#İYİ Parti
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#İbrahim Öztürk
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