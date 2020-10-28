İYİ Partili Çıray'dan 'İnce'nin partisine geçecek' iddiasına sert cevap: Yalancı, kim söylediyse ifşa edin

İYİ Parti'nin eski Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bülent Gürsoy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağını iddia etmişti.

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"Kaynağım sağlam"

Gürsoy paylaşımında “Size bir kulis haberi vereyim: Aytun Çıray, Muharrem İnce ile görüşüyor ve kuracağı partiye katılmak istiyor” ifadelerini kullanmıştı. Kendisine bilginin dedikodu olup olmadığına dair sorulan bir soruyu da “Kaynağım sağlam. Dedikodu yapmıyorum” diyerek cevap vermişti.

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"Bu yalana izin vermeyin"

Gürsoy’un paylaşımına Aytun Çıray’dan sert bir tepki geldi. Çıray, “Yalancı. Bana sorabilirdiniz. Yazık, çok yazık. Derhal bunu size kimin söylediğini ifşa edin. Ben bunu gündüz yalanladım. Sn. Muharrem İnce'ye de çağrı yapıyorum; bu yalana izin vermeyin” dedi.

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"Görüşsek gizlemezdik"

Bir süre sonra konuya ilişkin başka bir paylaşımda daha bulunan Çıray, “Görüşsek gizlemezdik” diyerek şu sözleri söyledi: “Sn. Muharrem İnce ile en son 2018 seçimleri öncesi görüştüğümüzü hatırlıyorum. Demek ki yoğunluktan dostça görüşmelerimizi de ihmal etmişiz Kendisi CHP'de iken GBV'mdi. Görüşsek gizlemezdik Gerisi yalandır. Bugün de yalanladım... Buna rağmen aksini iddia edenler müfteridir.”