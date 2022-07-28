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POLİTİKA

İYİ Partili gazeteci Demirağ Demirtaş'a övgüler dizdi: Türkü söyleyenden zarar gelmez

Yeniçağ gazetesi yazarı, İYİ Parti yandaşı Yavuz Selim Demirağ, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu yayına katılarak terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirağ, Selahattin Demirtaş için "Bağlama çalan türkü söyleyen adamdan zarar gelmez" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili gazeteci Demirağ Demirtaşa övgüler dizdi: Türkü söyleyenden zarar gelmez
Yavuz Selim Demirağ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı çektiği muhalefet kanadında terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek açıklamalarının arkası kesilmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin her fırsatta güzellemeler dizdiği Demirtaş'a bir övgü de Yeniçağ gazetesi yazarı, İYİ Parti yandaşı Yavuz Selim Demirağ'dan geldi.

"DEMİRTAŞ'TAN ZARAR GELMEZ"

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu yayına katılan Demirağ, Demirtaş'tan övgüyle söz etti. Demirağ şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere bağlama çalan adamdan, türkü söyleyen adamdan zarar gelmez. Selahattin Demirtaş'in ben türkülerini dinledim, bağlamasını dinledim. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda çok ciddi adımlar attı. Ben Selahattin Demirtaş'ın son dönemlerdeki açıklamalarını tarihi buluyorum. 'Çanakkale şehitlerini ziyaret etmeliyiz, onlara dua etmeliyiz' bu çok güzel bir adım."

İYİ Partili gazeteci Demirağ’dan Demirtaş güzellemesi: Türkü söyleyenden zarar gelmez
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İYİ Partili gazeteci Demirağ’dan Demirtaş güzellemesi: Türkü söyleyenden zarar gelmez
Yeniçağ gazetesi yazarı, İYİ Parti yandaşı Yavuz Selim Demirağ, terör tutuklusu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için “Bağlama çalan türkü söyleyen adamdan zarar gelmez” dedi.

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