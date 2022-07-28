İYİ Partili gazeteci Demirağ Demirtaş'a övgüler dizdi: Türkü söyleyenden zarar gelmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı çektiği muhalefet kanadında terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek açıklamalarının arkası kesilmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin her fırsatta güzellemeler dizdiği Demirtaş'a bir övgü de Yeniçağ gazetesi yazarı, İYİ Parti yandaşı Yavuz Selim Demirağ'dan geldi.

"DEMİRTAŞ'TAN ZARAR GELMEZ"

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu yayına katılan Demirağ, Demirtaş'tan övgüyle söz etti. Demirağ şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere bağlama çalan adamdan, türkü söyleyen adamdan zarar gelmez. Selahattin Demirtaş'in ben türkülerini dinledim, bağlamasını dinledim. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda çok ciddi adımlar attı. Ben Selahattin Demirtaş'ın son dönemlerdeki açıklamalarını tarihi buluyorum. 'Çanakkale şehitlerini ziyaret etmeliyiz, onlara dua etmeliyiz' bu çok güzel bir adım."

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GÜNDEM Kirli siyasetin son örneği: Selahattin Demirtaş Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini söyledi