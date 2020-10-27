İYİ Partili il başkanları Özdağ’ın ihracı için harekete geçti: Genel merkeze dilekçe gönderdiler

Katıldığı bir televizyon programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ"cü diyen, Genel Başkan Akşener’i de, yerel seçimlerde Kars’ta, HDP’nin kazanmasına neden olmakla suçlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili tartışmalar sürüyor.
81 il başkanından dilekçe
Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu’nun haberine göre, Özdağ'ın ihracını isteyen 81 il başkanı, dilekçelerini genel merkeze gönderdi.
"Cezalandırmak için acele etmeyelim"
Haberde, parti içinde Ümit Özdağ’a yönelik tutuma da değinildi. Parti içinde İYİ Parti’yi tartışmaya açtığı için Özdağ’a yönelik bir adım atılması görüşünün ağır bastığı belirtilirken, cezalandırma için Kavuncu’nun yaptığı suç duyurusunun sonucunun beklenmesi gerektiği görüşünün hakim olduğu ifade edildi.