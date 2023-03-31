İYİ Partili Özlale 'Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinden rahatsız değiliz' diyerek itiraf etti: Oy istenebilir

"Ziyarete tepki gösteren yoktu. Yavuz Ağıralioğlu’nda bir rahatsızlık yarattı ama partide bir rahatsızlık yaratmadı. Biz Ortak Politikalar Mutabakat Metni hazırladık. Anayasa değişikliği önerisi hazırladık. Bütün bunların altına altı siyasi partinin genel başkanı imza attı. Dolayısıyla kendini bağladı. Bu olduktan sonra, bu mutabakat metni imzaladıktan sonra bizim seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayı HDP’yi de ziyaret edecek, AK Parti’yi de ziyaret edecek, MHP seçmeninden de Vatan Partisi seçmeninden de oy isteyecek. Oy isterken de o mutabakat metni doğrultusunda oy isteyecek. Kendisini bağlayan metnin dışına çıkıp bir şey vaat etmeyecek. Siyasi parti liderleri o metni imzaladı ve dedi ki; Türkiye’deki her seçmenden, buna HDP seçmeni de dahil, gidip oy isteyeceksin. Bundan daha doğal bir şey yok. Kemal Bey de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı seçildikten sonra diğer partileri ziyaret ettiği gibi HDP’yi de ziyaret etti. Bu partide herhangi bir huzursuzluk, tedirginlik yaratmadı."