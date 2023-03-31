|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Partili Özlale 'Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinden rahatsız değiliz' diyerek itiraf etti: Oy istenebilir

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretinden, istifa eden Yavuz Ağıralioğlu dışında parti olarak rahatsız olmadıklarını söyledi. Özlale, mutabakat metni doğrultusunda HDP'den oy istenebileceğini ifade etti.

11:21 . 31/03/2023 Cuma
Diğer
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

Yedili koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'nin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Gazete Duvar'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Ağıralioğlu’nu istifaya götüren süreç Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaretiyle hızlandı. Partinizde bu ziyarete hala tepki gösterenler var mı? Bu konuya ilişkin parti olarak tutumunuz nedir?"
sorusuna Özlale, 'söz konusu ziyaretin partide huzurluk yaratmadığını' belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ziyarete tepki gösteren yoktu. Yavuz Ağıralioğlu’nda bir rahatsızlık yarattı ama partide bir rahatsızlık yaratmadı. Biz Ortak Politikalar Mutabakat Metni hazırladık. Anayasa değişikliği önerisi hazırladık. Bütün bunların altına altı siyasi partinin genel başkanı imza attı. Dolayısıyla kendini bağladı. Bu olduktan sonra, bu mutabakat metni imzaladıktan sonra bizim seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayı HDP’yi de ziyaret edecek, AK Parti’yi de ziyaret edecek, MHP seçmeninden de Vatan Partisi seçmeninden de oy isteyecek. Oy isterken de o mutabakat metni doğrultusunda oy isteyecek. Kendisini bağlayan metnin dışına çıkıp bir şey vaat etmeyecek. Siyasi parti liderleri o metni imzaladı ve dedi ki; Türkiye’deki her seçmenden, buna HDP seçmeni de dahil, gidip oy isteyeceksin. Bundan daha doğal bir şey yok. Kemal Bey de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı seçildikten sonra diğer partileri ziyaret ettiği gibi HDP’yi de ziyaret etti. Bu partide herhangi bir huzursuzluk, tedirginlik yaratmadı."

İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi
İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını ve elinde Akşener'in bakanlık dönemine ait belgeler olduğunu açıklayan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Okuyan ile buluşmasına İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi. İYİ Partililer ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale yaptığı paylaşımda "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun" dedi.

#Ümit Özlale
#İYİ PArti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.