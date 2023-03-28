İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de desteğini alması sonrası düzenlediği basın toplantısında, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'na HDP resti: "Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız"
İstifa edecek: Yarın Akşener ile vedalaşacağım
HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu.