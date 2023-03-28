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Yedili Masa'da 'Kılıçdaroğlu' çatlağı: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu

HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu. Masaya terörün gölgesinin düştüğünü ifade eden İYİ Parti vekili, bugün yaptığı açıklamada da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.

18:41 . 28/03/2023 Salı
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İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de desteğini alması sonrası düzenlediği basın toplantısında, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na HDP resti: "Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi masaya getirmesi sonrası masada yer almayacaklarını,
"Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız"
sözleriyle açıklayan Ağıralioğlu, bugün de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etmişti.
İYİ Parti vekili,
"HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız."
demişti.

İstifa edecek: Yarın Akşener ile vedalaşacağım

HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu.


İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.''


#Yavuz Ağıralioğlu
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Meral Akşener
33 dakika önce
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