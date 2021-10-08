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POLİTİKA

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan'a hürmet gösterenin meşruiyeti yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemesine ittifak ortağı İYİ Parti’den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP için "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Öcalana hürmet gösterenin meşruiyeti yok
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP ÇATLAĞI

Bu sözlere CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörist elebaşı Öcalan'a hürmet gösterdiğini bu yüzden meşru olamayacağını söyledi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP resti: Meşruiyeti yok
OYNAT 02:47
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP resti: Meşruiyeti yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemesine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP için 'Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar' dedi.

"ÖCALAN'A HÜRMET GÖSTERİYORLAR"

Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren, mecliste konuşmalar yapan mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

"DEVLETİN VARLIĞINI KORUSUNLAR"

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "Kürt meselesi" için CHP'ye de çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın, devlet kuran parti olarak, devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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