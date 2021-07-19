Gündem İZBAN istasyonunda omuz atma kavgası 1 ölü, 3 yaralı
İZMİR

İZBAN istasyonunda ’omuz atma’ kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İZBAN istasyonunda ’omuz atma’ kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Yaralılar

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonu yakınında bulunan üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre üst geçitten karşıya geçen iki grup arasında ’omuz atma’ yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kaldırım taşlı ve bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar vatandaşların da yardımı ile ambulanslara taşındı. Yaralılardan Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Azat Ö. ve Oğuzhan S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beş dakikada yakaladılar

Olayın ardından harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçi ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için detaylı çalışma başlattı. Koordineli olarak çalışan ekipler, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı’nda yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.


Öte yandan meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde , iki grubun tekme ve tokat kullanarak birbirlerine saldırdığı ve bir şüphelinin de kaldırım taşı fırlattığı anlar yer aldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bıçaklı kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası
OYNAT 00:30
İzmir'de bıçaklı kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında bıçaklı kavga
OYNAT 00:51
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kameralara yansıyan olayda polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ereğli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı! Zonguldak haberleri
ÖZGÜN
Ereğli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı! Zonguldak haberleri
Abone Ol Google News
Üflemeyincepolis affetmedi

Üflemeyince
polis affetmedi

​Hem ehliyetinden oldu hem para cezası yedi.
Evlenmek için giden de var

Evlenmek için giden de var

​Cilvegözü'nden 44 bin 220 Suriyeli ülkesine geçti.
Bayram üzeri bakkallar ve kasaplar karşı karşıya geldi: Ekmeğimizle oynuyorlar

​Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olacak.

​AK Parti'li Turan'dan muhalefetin eleştirilerine tepki.

ATAK helikopterleriyle beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

​Her gün yerli ve yabancı binlerce turist akın ediyor.
'Önce arabayı<br>sevdim sonra eşimi'

'Önce arabayı
sevdim sonra eşimi'

​Böyle olur tır şoförünün aşkı: Düğün konvoyu tırlardan oluştu.
Küçükçekmece'de<br>korkunç iddia

Küçükçekmece'de
korkunç iddia

​Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı.

19 yıl hapis<br>cezasıyla aranıyordu

19 yıl hapis
cezasıyla aranıyordu

Bacanağını öldüren zanlı iki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı.
Müzakereler hızlandırılacak

Müzakereler hızlandırılacak

​Taliban ile Afgan hükümeti anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.