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İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Foça ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 14,5 kilometre olarak ölçüldü.

21:46 . 27/02/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nin Foça açıklarında, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Vali Köşger: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.


Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



#İzmir
#Deprem
#AFAD
#Ege Denizi
1 saat önce
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İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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