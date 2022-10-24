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İZMİR

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde para karşılığı istirahat raporu: Bir hekim açığa alındı

İzmir'in Buca ilçesi Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, rapor vermek için pazarlık yapan hekim hakkında inceleme başlatıldığını ve açığa alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde para karşılığı istirahat raporu: Bir hekim açığa alındı
Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun, istirahat raporu için para istediği görüntüler büyük tepki çekti.

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada rapor vermek için pazarlık yapan hekim hakkında inceleme başlatıldığı ve açığa alındığı bildirildi.

O DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Yapılan yazılı açıklamada, "Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin, istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir.

Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.
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