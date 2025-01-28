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İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı

18:2128/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
DHA
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Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından çeşitli tarihlerde incelemeler yapıldı. İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 6 ihlalden 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.


#İzmir
#İzmir Körfezi
#kirlilik
#balık ölümü

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