İzmir Seferihisar'da deniz taştı

Muharrem İnce'den HDP ile kapalı ittifak eleştirisi: Kahroluyorum

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce basın mensuplarının, 'CHP'nin HDP ile olan ittifakı konusunda neler düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. İnce, 'Ben bunlara seviniyor falan değilim. Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP'nin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdı. Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek değilim. Her hafta bir şey çıkıyor arkadaş. İttifakları kimle yapıyorsanız mertçe yapacaksınız, milletin gözünün önünde, gizli saklı değil. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı kardeşim? Bilmiyor muyuz yani? Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin. Bunda bir sıkıntı yok. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur süreç' ifadelerini kullandı.