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POLİTİKA

İzmir Seferihisar'da deniz taştı

Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da deniz taştı. Denize yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada paylaşılan görüntü
Sosyal medyada paylaşılan görüntü

Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da deniz taştı. Denize yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Taşan sular birçok sokağa ulaştı. Yollardaki eşyaların sürüklendiği görüldü.


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