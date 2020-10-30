Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da deniz taştı. Denize yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Taşan sular birçok sokağa ulaştı. Yollardaki eşyaların sürüklendiği görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da deniz taştı. Denize yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Taşan sular birçok sokağa ulaştı. Yollardaki eşyaların sürüklendiği görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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