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İzmir Torbalı'daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, "İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.

Halil Akkoç
17:54 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.
Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#İzmir
#Torbalı
#Yılmaz Tunç
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