Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir Valisinden deprem ile ilgili ilk açıklama Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok
POLİTİKA

İzmir Valisinden deprem ile ilgili ilk açıklama: Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok. 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamalarından satır başlıkları;

Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok.

70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı.

Şu anda trafik kilitli durumda, açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız boş alanda durmalı.

Gereksiz şekilde trafiğe çıkmasınlar, ambulanslar, AFAD ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgesine ulaşmada sorun yaşar.

İzmir Valisi Köşger İzmirlileri uyardı: Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın
OYNAT 00:55
İzmir Valisi Köşger İzmirlileri uyardı: Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vatandaşları gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Köşger, 'İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar' dedi.

Devlet tüm gücü ile seferber olmuş durumda. Bütün binalara ulaşıldı.

Çevre emniyetimiz de görevde. Biz, içeriden bir canı daha fazla kurtarılmasını istiyoruz.

İşinin ehli olmayan insanların binaların üstüne çıkmaması gerekiyor. Şu anda kan için herhangi bir talep yok.

30 ilçenin kaymakamı ile temastayız, Seferihisar'da bir tsunami oldu onun haricinde kırsal alanlarda herhangi bir sıkıntı yok.

İzmir'deki depremden ilk görüntüler
FOTOĞRAF 19
Title
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Title
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir'deki depremden ilk görüntüler
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
OYNAT 00:47
İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Abone Ol Google News
Hareketliliği düşürmeliyiz

Hareketliliği düşürmeliyiz

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Kaybımız 6ya yükseldi

Kaybımız 6'ya yükseldi

​AFAD son bilgilileri açıkladı.

Tekneler böyle sürüklendi

Tekneler böyle sürüklendi

​Depremin etkisiyle oluşan akıntı anı kamerada.

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.