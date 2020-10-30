İzmir Valisinden deprem ile ilgili ilk açıklama: Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamalarından satır başlıkları;
Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok.
70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı.
Şu anda trafik kilitli durumda, açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız boş alanda durmalı.
Gereksiz şekilde trafiğe çıkmasınlar, ambulanslar, AFAD ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgesine ulaşmada sorun yaşar.
Devlet tüm gücü ile seferber olmuş durumda. Bütün binalara ulaşıldı.
Çevre emniyetimiz de görevde. Biz, içeriden bir canı daha fazla kurtarılmasını istiyoruz.
İşinin ehli olmayan insanların binaların üstüne çıkmaması gerekiyor. Şu anda kan için herhangi bir talep yok.
30 ilçenin kaymakamı ile temastayız, Seferihisar'da bir tsunami oldu onun haricinde kırsal alanlarda herhangi bir sıkıntı yok.