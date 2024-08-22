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İzmir yangınındaki kuyruklu yalanlar

Burak Doğan
04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:26 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar'da 15 Ağustos günü akşam 21.10 sıralarında başlayan orman yangınına ilişkin pek çok yalan ortaya atıldı.

GECE GÖRÜŞLÜ KİMSEDE YOK!

Söz konusu yalanlardan biri gece görüşlü yangın uçağıydı. Oysa orman yangınlarına karşı kullanılabilecek gece görüşlü yangın uçaklarının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'de ise gece görüşlü helikopterlerin mevcut olduğu ve tercih edilmeyen bir uygulama olmasına rağmen pilotlarımızın aldığı risklerle uçuşlarının yapıldığıydı.

ALANDAN ÇOK UZAKTAYDI

İzmir'de gerçekleşen orman yangınına müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı'nın geleceğinden dolayı su tankerlerinin çalışmalarını durdurduğuna yönelik muhalif basında çeşitli haberler servis ettirildi. Yeni Şafak edindiği bilgiye göre ise Bakan Yumaklı'nın koordinasyonu yangın yönetim aracında sağladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, İzmir’de meydana gelen orman yangını ile ilgili çalışmaları yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak üzere incelemeler yaptığı alan, yangın söndürme ekiplerinin müdahalede bulunduğu alanın uzağında yer alıyordu.

HER YANGIN SONRASI AYNI MANİPÜLASYON

Anayasanın 169. maddesine göre yanan orman alanlarının imara açılması ya da başka bir amaçla kullanılması mümkün olmamasına rağmen her orman yangını sonrasında da bölgenin imara açılacağı veya otel yapılacağına yönelik bir çok manipüle paylaşımların yapıldığı tespit edildi. DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'in "Son günlerdeki yangınla mücadelede yaşanan zorluklarda iptal edilen ihalelerin etkisi nedir?" şeklinde soru önergesinin de aslında manipüle olduğu öğrenildi.



#Orman Yangını
#İbrahim Yumaklı
#Dezenformasyon
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