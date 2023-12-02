İzmir’de büfe skandalı

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, büfelerin ihalesiz 3. kişilere kiralanması hususuna ilişkin şu tespit ve bulgular ifade edildi:





DİLEKÇEYLE ALDILAR

"Büyükşehir Belediye Meclisi 09.09.2019 ile 12.12.2022 tarihleri arasında aldığı kararlarında belirlenen bedel karşılığında 103 adet büfenin işletilmesini şirketine devretmiştir. 103 adet büfe dilekçe ile şirkete başvuran kişilere sözleşme yapılmak suretiyle verilmiştir. Yani büfelerin işletme hakkı üçüncü kişiler tarafından yapılmaktadır."





ŞEFFAFLIK VURGUSU

"Belediye şirketine meclis kararıyla işletmesi devredilen büfelerin şirket tarafından üçüncü kişilere işletmesinin devrinin ihale şartnamesi düzenlenerek ihale yoluyla şeffaf, rekabete uygun şekilde, sürenin belirli olması gibi hususları da içerecek biçimde 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre verilmesi gerekmektedir."



