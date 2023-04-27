İzmir'de büyük site yangını: Sekiz katlı bina alevlere teslim oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, lüks bir sitede yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak’ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek, lüks binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

"Herhangi bir can kaybı olmadan atlatacağız"

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve yaralının olmadığını söyledi.

Köşger, yaptığı açıklamada "Ben şu an bölgedeyim, İzmir itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahale ediyor. Aynı zamanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 25 araç sevk ettik. Bir blok aşağı yukarı yanmak üzere, diğer bloklara sıçramasını engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sıçramadan söndüreceğiz. Sevindirici olan ise site yönetici yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bilgimiz var şu anda, dolasıyla sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan atlatacağız." dedi.









'Yangın patlamanın ardından çıktı' iddiası





Vali Köşger, yanan binadan zaman zaman patlama sesleri duyulduğunu da ifade ederek, "Şu an itibariyle doğru bir bilgi yok elimizde, neden çıktığına dair sağlıklı bir bilgi yok. İlk belirlemelere göre, bir anda patlama ve ardından bir parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tespitlerle belirlenecektir. Çelik konstrüksiyon ve ahşap kaplama olduğu için yangın hızlı yayılmış. Sert bir rüzgar var, söndürülme çalışmasında zorluk çekiliyor. İnşallah kısa sürede söndürülür, başka bir bloğa zarar vermeden.” açıklamasında bulundu.

"Balkondan atlayanlar oldu"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaşanan felakete ilişkin tvnet'e açıklamalarda bulundu.

Can kaybı olmadığını belirten Kasapoğlu, kurtulma çabasıyla balkondan atlamalar nedeniyle yaralanmaların olduğunu ifade etti.

Aşama şama kontrol altına alınıyor. Dış cephesinin ahşap olması ve diğer etkenler, rüzgar... İki saate yakındır devam eden yangından bahsediyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İtfaiye ekipleri, TOMA'lar, orman ekiplerimiz çok ciddi şekilde gayret gösteriyorlar. Yaralanmaların özellikle tonik sebeple olduğu bilgisi var. Yangın kaynaklı değil. Yangından kurtulma çabasıyla oluşan, balkondan atlama tarzı sebeplerle oluşan yaralanma söz konusu. Şu anki bilgimiz bu." dedi.





Yangına ilişkin AFAD'dan açıklama

Türkiye'nin gündemine düşen yangınla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında şu ana kadar herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Narlıdere'deki bir sitede devam eden yangının itfaiye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, #AFAD, @OGMgovtr ve @EmniyetGM toma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.



An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır.



Olaydan etkilenen tüm… — AFAD (@AFADBaskanlik) April 27, 2023







