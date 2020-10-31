İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fadime Göğebakan, Depreme evimizde yakalandık ve çok korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. İnşallah bir daha yaşamayız. Evimizde hasar var. Kolondan kapılar 1 parmak genişliğinde ayrılmış durumda. Çok korktuğumuz için sokaktayız. Bir daha evin içine ne zaman girebilirim hiç bilmiyorum” diye konuştu.