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Gündem İzmirde deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
İZMİR

İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı
GÜNDEM
İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

Buse umut oldu
GÜNDEM
Buse umut oldu

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GÜNDEM
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6,6’lık deprem ve tsunami
GÜNDEM
6,6’lık deprem ve tsunami

İzmir'de deprem ve tsunami sonrası denizde ürperten görüntü
FOTOĞRAF 12
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İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana geldi.
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1 kişinin öldüğü facianın ardından deniz suları yükselerek önce mahallede bulunan Kale içindeki tüm dükkanları sular altında bıraktı.
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Yüzlerce tekne denize sürüklendi <br> <br> Denizde yaşanan gel git olayının ardından deniz bir anda çekildi.
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Denizin yaklaşık 200 metre çekilmesiyle birlikte irili ufaklı yüzlerce tekne karaya oturdu. Birçok yelkenli ise açıkta batmaya başladı.
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Sürüklenen teknelerin birçoğu açıkta yan yattı.
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Yaşanan tsunami sonrasından kale içi ve çevresindeki bulunan evlerin elektrikleri kesildi.
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AFAD, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgeye gelerek burada bulunan mahalle sakinlerine yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı.
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü
İzmir'de deprem ve tsunami sonrası denizde ürperten görüntü
Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. Kale içinde bulunan tüm dükkanlar ise sular altından kaldı. Binlerce turistin uğradığı tatil yöresi sessizliğe büründü.

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
FOTOĞRAF 13
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İzmir Seferihisar’da saat 14.51’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, İzmir kent merkezi, çevre il ve ilçelerde büyük panik yaşanmaya devam ediyor. Gece boyunca artan can kaybı ile son olarak 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 804 kişinin yaralandığı depremde panik ve korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
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Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyenler de aileleriyle birlikte çadırlarda kaldı.
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AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kurulan çadırlarda konaklayan vatandaşlar sıcak yemek ve çay ikramı yapıldı.
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‘5 KAT AŞAĞI SIRTIMIZDA İNDİRDİK’ <br> <br> Çadırda kalan vatandaşlardan Döne Kaya, deprem anında yaşadığı endişeyi paylaştı. Kamu kuruluşunda çalıştığını belirten Kaya, Deprem olduğu sırada binadaydım. Çok kötü bir depremdi. Birkaç arkadaşım bayıldı. Onları 5 kat aşağıya sırtımızda indirdik. Çok üzücü. Korktuğumuz için çadırlardayız. Devletimiz sağolsun. Evleri yıkılan arkadaşlarım oldu. 8 katlı binaların altında hala insanlar çıkarılmaya çalışılıyor” dedi.
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Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fadime Göğebakan, Depreme evimizde yakalandık ve çok korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. İnşallah bir daha yaşamayız. Evimizde hasar var. Kolondan kapılar 1 parmak genişliğinde ayrılmış durumda. Çok korktuğumuz için sokaktayız. Bir daha evin içine ne zaman girebilirim hiç bilmiyorum” diye konuştu.
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Depreme Konak ilçesinde yakalandığını söyleyen Ahmet Erkutlu, Yürürken bir anda başım döndü. Beyin kanaması geçirdiğimi zannettim. 67 yaşındayım. İlk defa böyle bir depremle karşılaştım. Allah’ım ne olur insanlar ölmesin dedim. Şu an binalara girmek istemiyoruz. Risk yüksek. Bu yüzden eşim ve kızımla çadırlarda kalıyoruz. Sanırım 5-6 gün burada kalacağız” dedi.
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Deprem anında evinde olduğunu söyleyen Özlem Bulut ise, Çok şiddetliydi. Çocuklarımızla birlikte kaçtık. Evimizi kontrol etmedik ve hasar olup olmadığını bilmiyoruz. Ailecek dışarıdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. O korkuyu yaşadığımız için evimize girmeyi düşünmüyoruz” ifadelerinde bulundu.
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‘DEVLET BURADA’ <br> <br> Deprem anında büyük panik yaşandığını söyleyen Murat Güler de, Deprem anında büyük bir zelzele yaşandı. Deprem anında kurban kesiyorduk. Kardeşim bir rahatsızlık geçirdi, iyileşti. Bu yüzden kurban kesiyorduk. Şunu belirtmek isterim ki, devlet burada. Askeriyle, polisiyle, devletin bütün birimleri burada. İzmir yalnız olmadığını, sahipsiz olmadığını gördü” diye konuştu.
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İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
Title
İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
Title
İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
Title
İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
Title
İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anlar yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.

Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
OYNAT 00:42
Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deprem sonrası seli görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı
OYNAT 00:35
Deprem sonrası seli görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide suların sürüklediği Fatma Erçetin (86) yaşamını yitirdi. Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı.


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