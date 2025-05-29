İzmir'de eşini öldüren kadın: Sürekli şiddet görüyordum

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı, dün gözaltına aldı. Feride Kakız'ın ardından kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K. de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.