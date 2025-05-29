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İzmir'de eşini öldüren kadın: Sürekli şiddet görüyordum

İzmir'de eşini öldüren kadın: Sürekli şiddet görüyordum

13:2229/05/2025, Perşembe
DHA
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Ömer Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Ömer Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan Ömer Kakız'ın (44) ölümüne ilişkin eşi Feride Kakız'ın (40) ardından kızı E.N.K. (18) ve onun nişanlısı A.K. (22) de gözaltına alındı. Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Kakız'ın cansız bedenini buldu. İlk incelemede, Kakız'ın başının arkasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi.


GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı, dün gözaltına aldı. Feride Kakız'ın ardından kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K. de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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